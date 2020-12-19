سوسيداد يواصل السقوط أمام ليفانتي.. وفياريال الذي لا يُقهَر يعمّق جراح أوساسونا

واصل ريال سوسيداد نتائجه السلبية، وخسر أمام مضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سيوداد دي فالنسيا بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

وتقدّم أليكساندر إيزاك لـ سوسيداد في الدقيقة 22، قبل أن يدرك روجر مارتي التعادل لـ ليفانتي في الدقيقة 28.

لكن بدلاء ليفانتي خطفوا الانتصار، عندما مرر جونزالو ميليرو إلى خورخي دي فروتوس، والأخير أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك سوسيداد في الدقيقة 87.

ليتجمّد رصيد ريال سوسيداد عند 26 نقطة في المركز الثاني من 15 مباراة، بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي خاض 3 مباريات أقل.

فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز 14 من 13 مباراة.

ليكمل ريال سوسيداد 8 مباريات متتالية دون فوز في كافة البطولات، منها هزيمتين في آخر 4 أيام.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يصل فيها ريال سوسيداد إلى هذا العدد من المباريات المتتالية دون انتصار، منذ عام 2014، وقتها كلّف ذلك المدرب خاجوبا أراساتي منصبه.

وفي مباراة أخرى، واصل فياريال نتائجه الرائعة، وتغلّب على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب السادار.

سجّل جيرارد مورينو مرتين في الدقيقتين 7 و86، فيما سجّل زميله فيرناندو نينو في الدقيقة 29، بينما سجّل روبيرتو تورّيس هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وخاض أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد مدافعه أريداني هيرنانديز.

ليرفع فياريال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع من 14 مباراة، ويتجمّد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

ولم يحصد أوساسونا إلا نقطة واحدة في آخر 7 جولات من الدوري الإسباني.

الفوز الأخير لـ أوساسونا يرجع إلى يوم مئويته، بالتحديد 24 أكتوبر أمام أتليتك بلباو.

بينما أكمل فياريال 17 مباراة دون هزيمة في مختلف المسابقات، منها 11 مباراة في الدوري الإسباني.

ورفع جيرارد مورينو رصيده من الأهداف إلى 8 هذا الموسم في صدارة الهدافين.

ليصل إجمالا إلى 51 هدفا في مسيرته بالدوري الإسباني مع فياريال، ليصير الهداف الإسباني الأكبر في تاريخ النادي بالمسابقة، ولا يتجاوزه إلا الأوروجوياني دييجو فورلان والإيطالي جوزيبي روسي صاحبي الـ 54 هدفا.