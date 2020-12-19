أفضل لاعب في العالم يقتل ليفركوزن ويمنح بايرن صدارة الدوري الألماني

قاد روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لتحقيق فوزا قاتلا خارج ملعبه على باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقلب ليفاندوفسكي الطاولة أمام ليفركوزن، ليحول تأخير فريقه بهدف إلى فوز بهدفين الثاني منهما جاء في الوقت بدلا من الضائع.

ليقبض بايرن ميونيخ سيطرته على صدارة الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.

بينما يتجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة 28 في المركز الثاني.

وصف المباراة

تقدم ليفركوزن في الدقيقة 14 عن طريق باتريك تشيك.

قبل أن يتعادل بايرن ميونيخ في الدقيقة 43 بهدف سجله النجم روبرت ليفاندوفسكي الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2020.

وعندما كان الجميع يستعد لإطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة، كان لأفضل لاعب في العالم رأيا آخر.

ليسجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني وهدف فوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

ويمنح فريقه فوزا مثيرا وصدارة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعدما أجرى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ التبديل الأول في الدقيقة 32 بخروج الفرنسي كينجيسلي كومان، والدفع بدلا منه بالألماني ليوري ساني.

لكن فليك قرر في الشوط الثاني استبدال ساني بعد أقل من 30 دقيقة فقط له في الملعب، ودفع بدلا منه باللاعب جمال موسيالا.

ليخرج ساني من الملعب غاضبا وظهر ذلك أثناء مصافحته للمدرب هانز فليك.