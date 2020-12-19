في الدرجة الثانية - استقالة محمد عبد السميع من تدريب الرجاء مطروح

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:28

كتب : رضا السنباطي

الرجاء

استقال محمد عبد السميع من تدريب فريق الرجاء المطروحي بعد الهزيمة أمام الأولمبي بمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية.

وصرّح سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء لـ FilGoal.com: "محمد عبد السميع تقدّم باستقالته من تدريب الفريق، والإدارة قررت قبولها".

"سنجتمع لتحديد المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة".

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وخسر الرجاء بهدف دون رد أمام الأولمبي اليوم السبت، ليتجمّد رصيده عند نقطتين في المركز 14 بعد 4 جولات.

وسبق لـ عبد السميع تدريب المقاولون العرب، وتولى تدريب الرجاء بداية الموسم الحالي، وتعادل مرتين وخسر مرتين.

ويلتقي الرجاء أمام كفر الشيخ يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة.

الرجاء في الدرجة الثانية
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