منتخب السويس يعرض لاعبه للبيع عبر "فيسبوك"

عرض منتخب السويس لاعبه مصطفى فرغلي للبيع.. عبر صفحة النادي على موقع "فيسبوك"!

وصرّح أحمد حنفي عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "عرضنا مصطفى فرغلي للبيع عبر صفحة النادي على فيسبوك".

وتابع: "تعاقدنا مع فرغلي في فترة الانتقالات مطلع الموسم بعقد لمدة عامين قادما من بتروجت".

وأكمل: "حصل اللاعب على مقعد التعاقد، ثم غاب عن التدريبات، ثم انتظم، ثم تغيب وطالب بالحصول على الاستغناء الخاص به ورد مقدم التعاقد".

📍| عرض اللاعب مصطفي فرغلي للبيع. 🎙️👇🏻

وأتم: "لكن مجلس الإدارة رفض وبعد فترة من عدم الانتظام، قررت الإدارة عرض اللاعب للبيع".

كما تواصل FilGoal.com مع مصطفى فرغلي وقد أوضح اللاعب: "وقعت مع منتخب السويس وحصلت على مقدم التعاقد، لكن واجهتني ظروف شخصية متعلقة بمرض والدتي مما اضطرني إلى التنقل من القاهرة إلى السويس لخوض التدريبات".

وتابع: "المدير الفني رفض ذلك لتأثيره على مستواي وغيابي لفترات بسبب ظروفي الشخصية".

وأكمل: "سألتزم في التدريبات وأتقبل قرارات مجلس الإدارة سواء بالاستمرار أو عرضي للبيع".

وأتم: "لعبت في السابق لـ بترول أسيوط وبتروجت ولم تحدث من طرفي أي مشكلة وكنت ملتزما تماما".

وخاض منتخب السويس هذا الموسم 4 مباريات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية تحت قيادة أشرف خضر، فاز مرة وحيدة على السكة الحديد، وتعادل 3 مرات.