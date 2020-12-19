منتخب السويس يعرض لاعبه للبيع عبر "فيسبوك"

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:03

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

عرض منتخب السويس لاعبه مصطفى فرغلي للبيع.. عبر صفحة النادي على موقع "فيسبوك"!

وصرّح أحمد حنفي عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "عرضنا مصطفى فرغلي للبيع عبر صفحة النادي على فيسبوك".

وتابع: "تعاقدنا مع فرغلي في فترة الانتقالات مطلع الموسم بعقد لمدة عامين قادما من بتروجت".

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وأكمل: "حصل اللاعب على مقعد التعاقد، ثم غاب عن التدريبات، ثم انتظم، ثم تغيب وطالب بالحصول على الاستغناء الخاص به ورد مقدم التعاقد".

📍| عرض اللاعب مصطفي فرغلي للبيع. 🎙️👇🏻

وأتم: "لكن مجلس الإدارة رفض وبعد فترة من عدم الانتظام، قررت الإدارة عرض اللاعب للبيع".

كما تواصل FilGoal.com مع مصطفى فرغلي وقد أوضح اللاعب: "وقعت مع منتخب السويس وحصلت على مقدم التعاقد، لكن واجهتني ظروف شخصية متعلقة بمرض والدتي مما اضطرني إلى التنقل من القاهرة إلى السويس لخوض التدريبات".

وتابع: "المدير الفني رفض ذلك لتأثيره على مستواي وغيابي لفترات بسبب ظروفي الشخصية".

وأكمل: "سألتزم في التدريبات وأتقبل قرارات مجلس الإدارة سواء بالاستمرار أو عرضي للبيع".

وأتم: "لعبت في السابق لـ بترول أسيوط وبتروجت ولم تحدث من طرفي أي مشكلة وكنت ملتزما تماما".

وخاض منتخب السويس هذا الموسم 4 مباريات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية تحت قيادة أشرف خضر، فاز مرة وحيدة على السكة الحديد، وتعادل 3 مرات.

منتخب السويس في الدرجة الثانية
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