منتخب السويس يعرض لاعبه للبيع عبر "فيسبوك"
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:03
كتب : رضا السنباطي
عرض منتخب السويس لاعبه مصطفى فرغلي للبيع.. عبر صفحة النادي على موقع "فيسبوك"!
وصرّح أحمد حنفي عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس لـ FilGoal.com: "عرضنا مصطفى فرغلي للبيع عبر صفحة النادي على فيسبوك".
وتابع: "تعاقدنا مع فرغلي في فترة الانتقالات مطلع الموسم بعقد لمدة عامين قادما من بتروجت".
وأكمل: "حصل اللاعب على مقعد التعاقد، ثم غاب عن التدريبات، ثم انتظم، ثم تغيب وطالب بالحصول على الاستغناء الخاص به ورد مقدم التعاقد".
📍| عرض اللاعب مصطفي فرغلي للبيع. 🎙️👇🏻
وأتم: "لكن مجلس الإدارة رفض وبعد فترة من عدم الانتظام، قررت الإدارة عرض اللاعب للبيع".
كما تواصل FilGoal.com مع مصطفى فرغلي وقد أوضح اللاعب: "وقعت مع منتخب السويس وحصلت على مقدم التعاقد، لكن واجهتني ظروف شخصية متعلقة بمرض والدتي مما اضطرني إلى التنقل من القاهرة إلى السويس لخوض التدريبات".
وتابع: "المدير الفني رفض ذلك لتأثيره على مستواي وغيابي لفترات بسبب ظروفي الشخصية".
وأكمل: "سألتزم في التدريبات وأتقبل قرارات مجلس الإدارة سواء بالاستمرار أو عرضي للبيع".
وأتم: "لعبت في السابق لـ بترول أسيوط وبتروجت ولم تحدث من طرفي أي مشكلة وكنت ملتزما تماما".
وخاض منتخب السويس هذا الموسم 4 مباريات في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية تحت قيادة أشرف خضر، فاز مرة وحيدة على السكة الحديد، وتعادل 3 مرات.