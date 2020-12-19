رئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:57

كتب : بسام أبو بكر

مجدي اللوزي

أعلن مجدي اللوزي، رئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق، نيته الترشح على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المزمع إقامتها في يناير المقبل.

وقال اللوزي في تصريحات صحفية: "أهدف إلى دعم الكرة المصرية وتطويرها معتمدا على سجل إنجازاتي الرياضية الحافل والبطولات الدولية التي حققتها عبر قيادتي للرياضة العسكرية".

وبحسب البيان الصادر عن اللوزي، فقد تولى العديد من المناصب الرياضية، منها نائب رئيس لجنة الأندية باتحاد الكرة، ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة الاسبق، وعضو المجلس القومي للرياضة الاسبق، وعضو مجلس إدارة المشروع القومي للتميز الرياضي، وعضو مجلس إدارة نادي طلائع الجيش، ضمن العديد من المناصب الأخرى.

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلفا لـ عمرو الجنايني.

وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى الـ 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.

اتحاد الكرة مجدي اللوزي
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