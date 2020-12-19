قائمة ريال مدريد – عودة يوفيتش.. واستبعاد هازارد "لتجنب الحماقات" أمام إيبار

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إيبار في ملعب إيبوروا مساء الأحد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد إدين هازارد رغم تعافيه وتدربه مع الفريق في الأيام الماضية، وبرر زيدان ذلك خلال المؤتمر الصحفي برغبته "في عدم ارتكاب الحماقات والتسرع بإشراكه مما قد يتسبب في إصابته مجددا".

كما يغيب فينيسيوس جونيور بسبب آلام في المعدة والأمعاء، بالإضافة إلى إيسكو ألاركون الذي تعرّض لكدمة في الكاحل خلال التدريب.

في المقابل، يعود لوكا يوفيتش لأول مرة منذ تعافيه من فيروس كورونا، كما يتواجد المهاجم ماريانو دياز، وصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز - رودريجو