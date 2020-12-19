قائمة ريال مدريد – عودة يوفيتش.. واستبعاد هازارد "لتجنب الحماقات" أمام إيبار

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إيبار في ملعب إيبوروا مساء الأحد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استبعاد إدين هازارد رغم تعافيه وتدربه مع الفريق في الأيام الماضية، وبرر زيدان ذلك خلال المؤتمر الصحفي برغبته "في عدم ارتكاب الحماقات والتسرع بإشراكه مما قد يتسبب في إصابته مجددا".

كما يغيب فينيسيوس جونيور بسبب آلام في المعدة والأمعاء، بالإضافة إلى إيسكو ألاركون الذي تعرّض لكدمة في الكاحل خلال التدريب.

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان: يجب عدم ارتكاب الحماقات مع هازارد قائد كريستال بعد الـ 7-0 ضد ليفربول: أجد صعوبة في التحدث.. شعور سيء جدا بعد أكثر من 4 سنوات دون عمل.. بلان يتولى تدريب الريان سواريز يحقق رقما تاريخيا ويقود أتليتكو لاستعادة الانتصارات أمام إلتشي

في المقابل، يعود لوكا يوفيتش لأول مرة منذ تعافيه من فيروس كورونا، كما يتواجد المهاجم ماريانو دياز، وصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز - رودريجو

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
"الدوري الإسباني بات متوازنا مع كومان".. فالنسيا يعطل برشلونة ويفسد احتفالية ميسي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
رحيم ستيرلينج: ضغط المباريات؟ نحن لاعبو كرة قدم وهذا ما نحب 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر - إيفرتون (1) - (0) أرسنال.. بووووم 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب كريستال بالاس بعد الـ 7-0: نشعر بالذل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيتي يستعيد الانتصارات ويهزم ساوثامبتون بهدف ستيرلينج 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس جهاز الرياضة العسكري الأسبق يعلن ترشحه على رئاسة اتحاد الكرة ساعة | مصر
التشكيل - النني أساسي.. وغياب أوباميانج أمام إيفرتون ساعة | أوروبا
قائمة ريال مدريد – عودة يوفيتش.. واستبعاد هازارد "لتجنب الحماقات" أمام إيبار ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 3 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك