مؤتمر زيدان: يجب عدم ارتكاب الحماقات مع هازارد

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد على ضرورة التزام الحرص مع إدين هازارد لاعب الفريق.

ريال مدريد يحل ضيفا على إيبار مساء الأحد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان قبل المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "ندرك ما يتوجب علينا فعله ونريد المواصلة على هذا المنوال. مباراة الغد هي فرصة جديدة للبرهنة على جودتنا كفريق".

وعن موقف هازارد الذي عاد للتدريبات مؤخرا: "نأمل أن يعود هازارد للمشاركة سريعا، إنه متعافي تقريبا، لكن لا يزال غير جاهز للعب. يتدرب باستمرارية معنا وسيعود قريبا".

وشدد: "الأهم أن هازارد متعافٍ، من المؤسف أنه عاش مع كثير من الإصابات هذا العام، هذا لم يحدث له أبدا في السابق، لطالما لعب باستمرارية. الآن عليه تقبُل ذلك، ونريده عندما يعود أن يكون ذلك بشكل دائم. سنتعامل معه بهدوء وصبر، نحتاجه ونريده في الفريق، لكننا لن نقوم بارتكاب حماقات بإعادته للمشاركة سريعا مما قد يتسبب في إصابته مجددا".

وسُئل زيدان عما إذا كان يتمنى مزاملة كريم بنزيمة في الملعب، فأجاب دون تردد: "نعم، بالطبع نعم، للأسف لم أستطع اللعب مع بنزيمة".

وأضاف: "بنزيمة يعمل يوميا بشكل قوي والتزام، لقد صار أكثر نضجا. لطالما انمتلك الجودة وهو يثبت ذلك بمستواه وأهدافه. بالنسبة لي الأهداف ليست مهمة للغاية".

وعما إذا كان يرغب في مبادلة بول بوجبا بـ إيسكو، أجاب: "أستطيع التحدث عن لاعبيني فقط. إيسكو هنا معنا ولدينا مباراة مهمة غدا".

وبرر زيزو قلة المداورة في الفترة الأخيرة: "نعيش فترة محورية، والفريق بخير، لن أغيّر أسلوبي بالتعويل على كل اللاعبين".

كما أعلن عن غياب فينيسيوس عن رحلة الباسك: "لا أعتقد أن فينيسيوس سيكون متاحا للاعب، إنه مريض ويعاني من التهاب في المعدة. لا يعاني من حمى، لكنه ليس بخير. سنرى كيف ستتطور حالته اليوم ونقيّم الوضع غدا".

ورفض زيدان تقييم عام 2020: "لن أضع تقييما ولن أفعل أبدا. أنا سعيد وممتن للتواجد هنا وأستغل كل فرصة في تدريب هذا النادي العظيم".

وتحدث بشأن مستقبله: "لدي عقد حتى 2022 ولن أطلب أي شيء. سأواصل العمل. أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي العظيم. لدي الحظ للتواجد في أفضل نادٍ في العالم. آمل أن يستمر معنا اللاعبون وأن أواصل العمل معهم".

وأكمل: "راموس بخير وهو مصمم على مواصلة اللعب وهذه هو المهم، هذا يعني الكثير لنا، أتوقع له أن يلعب لكثير من السنوات لأنه يهتم جيدا بنفسه، إنه لا يفاجئني أبدا".

وعن تعيين مارسيلو لمعد بدني خاص: "إنه ليس أول لاعب يفعل ذلك، هؤلاء اللاعبون يهتمون جدا بأنفسهم. مارسيلو يود الاستمرار وأن يكون جاهزا وبخير للعب عندما تحين الفرصة".

وأتم بشأن سوق يناير الشتوي: "أنا سعيد باللاعبين الذين أملكهم وسأعتمد عليهم. من الوارد حدوث بعض الأمور، حتى نهاية يناير يمكن أن يحدث أي شيء في كل الأندية. لاعبيني هم الأكثر أهمية بالنسبة لي وهم الأفضل وأريد التعويل عليهم دائما".