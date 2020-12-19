في الدرجة الثانية – أبو قير يتصدر بحري.. وزد يتزعم القاهرة

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:19

كتب : رضا السنباطي

كيرافالا - الأهلي - أبو قير للأسمدة

أقيمت اليوم السبت 9 مباريات في مجموعتي بحري والقاهرة، في الدرجة الثانية.

ففي مجموعة القاهرة، فاز زد على كوكاكولا 1-0، ليتصدر مجموعة القاهرة بـ 8 نقاط بعد 4 جولات.

وفي بحري، فاز أبو قير للأسمدة على الجزيرة 3-1، ليتصدر المجموعة بـ 10 نقاط بقيادة المدرب أحمد الكاس.

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وحقق فاركو فوزه الأول على حساب المنصورة 2-0، ليرتفع رصيد المدرب مجدي عبد العاطي بعد مباراته الأولى إلى 5 نقاط.

وتغلب دكرنس على بيلا 4-0، فيما فاز الأولمبي على الرجاء 1-0، مثله مثل سبورتنج الذي هزم ألعاب دمنهور بنفس النتيجة وحصل الفريقين على النقطة الثامنة.

حرس الحدود أيضا ارتفع رصيده لـ 8 نقاط بعد التعادل مع مالية كفر الزيات الذي حصد نقطته الثالثة.

بلدية المحلة أيضا واصل المنافسة برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع الحمام دون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة بني عبيد وكفر الشيخ.

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