في الدرجة الثانية – أبو قير يتصدر بحري.. وزد يتزعم القاهرة

أقيمت اليوم السبت 9 مباريات في مجموعتي بحري والقاهرة، في الدرجة الثانية.

ففي مجموعة القاهرة، فاز زد على كوكاكولا 1-0، ليتصدر مجموعة القاهرة بـ 8 نقاط بعد 4 جولات.

وفي بحري، فاز أبو قير للأسمدة على الجزيرة 3-1، ليتصدر المجموعة بـ 10 نقاط بقيادة المدرب أحمد الكاس.

وحقق فاركو فوزه الأول على حساب المنصورة 2-0، ليرتفع رصيد المدرب مجدي عبد العاطي بعد مباراته الأولى إلى 5 نقاط.

وتغلب دكرنس على بيلا 4-0، فيما فاز الأولمبي على الرجاء 1-0، مثله مثل سبورتنج الذي هزم ألعاب دمنهور بنفس النتيجة وحصل الفريقين على النقطة الثامنة.

حرس الحدود أيضا ارتفع رصيده لـ 8 نقاط بعد التعادل مع مالية كفر الزيات الذي حصد نقطته الثالثة.

بلدية المحلة أيضا واصل المنافسة برصيد 8 نقاط بعد التعادل مع الحمام دون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة بني عبيد وكفر الشيخ.