بعد أكثر من 4 سنوات دون عمل.. بلان يتولى تدريب الريان

أعلن نادي الريان القطري عن تعيين الفرنسي لوران بلان مديرا فنيا جديدا للفريق.

وذكرات وكالة أنباء "فرانس برس" أن عقد بلان مع الريان يمتد لـ 18 شهرا.

ويحتل الريان المركز السادس في الدوري القطري من 12 فريقا، ويأتي بلان لتعويض دييجو أجيرّي.

ولم يتول بلان (55 عاما) تدريب أي طرف منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2015\2016.

وكان بلان قد صرّح في وقتٍ سابق أن عودته لتدريب فريق كبير سيكون أمرا صعبا في المستقبل بسبب الضغوط الكبيرة التي واجهها سابقا.

بلان المُلقّب بـ "الرئيس" كان ضمن جيل فرنسا الذهبي الذي فاز بكأس العالم 1998 ويورو 2000، كما حقق عدة ألقاب مهمة على مستوى الأندية مع أوكسير وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

تدريبيًا، حقق بلان بداية رائعة عندما قاد بوردو للقب الدوري الفرنسي موسم 2008\2009 بالإضافة إلى 3 ألقاب أخرى.

ليتحوّل إلى تدريب منتخب فرنسا بين 2010 و2012، لكن فترته القصيرة مع الديوك انتهت على توديعه يورو 2012 من ربع النهائي أمام إسبانيا في ظهور شاحب.

وأخيرا تولى تدريب باريس سان جيرمان بين 2013 و2016، وفاز معه بـ 11 لقبا، لكنه لم ينجح في تحقيق هدف الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، ليرحل عن منصبه بعد الموسم الثالث.