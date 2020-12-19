الأهلي يهنئ اللجنة الثلاثية بتوليها مهمة إدارة اتحاد كرة القدم

وجه الأهلي التهنئة لأعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري لحين إجراء الانتخابات.

وأرسل محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي التهنئة للجنة الجديدة التي يترأسها أحمد مجاهد، بعضوية كل من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي.

وتمنى مرجان التوفيق للجنة التي تولت المهمة، مؤكدا أنه يقع عليها حمل ثقيل في هذه المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى جهد مضاعف بشأن المسابقات المحلية والقارية ودعم المنتخبات الوطنية.

كما وجه مرجان الشكر إلى اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني وأكد على تقديره لما قدمه كل أعضائها وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسؤولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن تعيين اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة اتحاد كرة القدم لحين إجراء الانتخابات في نهاية يناير المقبل.