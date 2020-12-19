انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) (2) فالنسيا.. تعثر جديد للبلاوجرانا

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.86 دخول بيانيتش بدلا من بيدري

ق.83 ميسي ينفذ مخالفة تمر أعلى العارضة

ق.79 دخول لونجليه بدلا من كوتينيو

ق.78 تسديدة أرضية مباغتة من كوتينيو تمر بجوار القائم بقليل

ق.73 دخول ترينكاو بدلا من جريزمان

ق.72 تسديدة قوية من كوتينيو يتصدى لها جاومي

ق.70 مينجيزا يطلق تسديدة قوية يتصدى لها جاومي

ق.69 جوووووول ماكسي يسجل بعد عرضية جايا

ق.55 تصدٍ رائع من جاومي أمام رأسية برايثوايت من على خط المرمى

ق.53 جووووووول أراوخو يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة

ق.49 تشيريشيف يهدر هدفا مؤكدا في مواجهة المرمى بتسديدة طائشة

بداية الشوط الثاني

دخول فرينكي دي يونج بدلا من سيرخيو بوسكيتس

نهاية الشوط الأول

ق.+49 ميسي يدرك التعادل بالرأس بعد أن تصدى جاومي دومينيك لركلة الجزاء

ق.45 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد عرقلة جايا لـ جريزمان، والحكم يشهر بطاقة حمراء لمدافع فالنسيا

ق.45 تير شتيجن ينقذ برشلونة ويتصدى لرأسية ماكسي جوميز

ق.43 دخول أليكس بلانكو بدلا من يونس موسى المصاب

ق.30 جووووووول دياكابي يسجل الأول لـ فالنسيا بضربة رأسية

ق.29 كارلوس سولير يسدد لكن تير شتيجن يتألق ويتصدى

ق.27 فرصة غريبة لـ فالنسيا! سوء تفاهم بين ماكسي ويونس موسى، ثم سوء تفاهم بين تشيريشيف وجايا ليتصدى تير شتيجن

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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