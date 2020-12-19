الأرجنتين تعلن ملعبا يحمل دييجو أرماندو مارادونا.. وتخصيص المدرج الأكبر باسم سابيلا

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 16:45

كتب : إسلام أحمد

ملعب سوسيداد دي لابلاتا - ملعب دييجو أرماندو مارادونا

قررت الحكومة الأرجنتينية تحويل اسم ملعب "يونكو سوسيداد دي لا بلاتا" بيونيس آيرس العاصمة إلى "ملعب دييجو أرماندو مارادونا" الأسطورة الراحل.

أكسيل كيليسوف محافظ بيونيس آيرس قال أثناء الاحتفالية التي أقيمت وشهدت تواجد ألبرتو فيرنانديز رئيس البلاد: "لقد قررنا إعادة تسمية هذا الملعب الفريد إلى دييجو أرماندو مارادونا".

وأضاف "أخبرني ألبرتو فرنانديز أنه يوجد بالفعل ملعب آخر يحمل اسم مارادونا وهو ملعب أرجنتينوس جونيورز، ولكن هذا ليس صريحا، لأن دييجو فريد أيضا ويستحق تسمية هذا الملعب باسمه".

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ويُعرف ملعب أرجنيتيوس جونيورز باسم "ستاديو دييجو أرماندو مارادونا" منذ عام 2004.

وكان نادي خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني التجربة الفنية الأخيرة لمارادونا قبل وفاه بسكتة قلبية في منزله عن عمر يناهز 60 عاما.

وتمت تسمية ملعب سان باولو معقل نابولي الإيطالي باسم دييجو أرماندو مارادونا.

الأرجنتيني فقدت بعد أيام أليخاندرو سابيلا مدرب الأرجنتين وإستوديانتيس السابق.

وأكمل كيليسوف: "لقد فقدنا الكثير هذا العام. هنا أيضا في لا بلاتا وفي المقاطعة، فقدنا رياضيا رائعا آخر وإنسانا رائعا وقائدا لذلك سنقوم بتسمية أحد المدرجات الكبرى في هذا الاستاد، إلى مدرج أليخاندرو سابيلا".

ملعب دييجو أرماندو مارادونا الجديد يتسع لـ 53 ألف مشجع افتتح عام 003 واستضاف 6 مباريات لبطولة كوبا أمريكا 2011 والتي شهدت تتويج أوروجواي باللقب.

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