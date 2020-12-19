تشكيل برشلونة - ميسي وجريزمان في الهجوم ضد فالنسيا
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 16:38
كتب : FilGoal
أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة فالنسيا في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
ويعود المدرب الهولندي إلى ملعب مستايا بعد 12 عاما من تدريبه فالنسيا والتي انتهت بإقالته.
وحاء تشكيل البلاوجرانا
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين
الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أراوخو – أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا
الوسط: سرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو – بيدري
الهجوم: ليونيل ميسي – مارتن برايثوايت – أنطوان جريزمان
#Culers! Here is YOUR starting XI for #BarçaValencia!
💪🟦🟥 pic.twitter.com/wuzW2kjsnn— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2020
ويحتل برشلونة المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.
بينما يتواجد فالنسيا على بُعد 8 مراكز عن الفريق الكتالوني برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.