تشكيل برشلونة - ميسي وجريزمان في الهجوم ضد فالنسيا

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 16:38

كتب : FilGoal

ميسي - جريزمان - برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة فالنسيا في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

ويعود المدرب الهولندي إلى ملعب مستايا بعد 12 عاما من تدريبه فالنسيا والتي انتهت بإقالته.

وحاء تشكيل البلاوجرانا

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حراسة المرمى: أندريه تير شتيجين

الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أراوخو – أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا

الوسط: سرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – مارتن برايثوايت – أنطوان جريزمان

ويحتل برشلونة المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.

بينما يتواجد فالنسيا على بُعد 8 مراكز عن الفريق الكتالوني برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

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