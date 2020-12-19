سان جيرمان: من المتوقع عودة نيمار في يناير 2021

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

أوضح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موعد عودة نيمار للمشاركة في المباريات.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال النادي الباريسي في بيانه الطبي: "بعد التواء في كاحله الأيسر هناك بعض الكدمات في العظام".

وأضاف "يستمر في الخضوع للعلاج في مقر التدريب. ومن المتوقع أن يعود في يناير 2021".

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وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ليون في الدوري الفرنسي بعد تدخل قوي من تياجو مينديز لاعب ليون.

صاحب الـ28 عاما سقط مصابا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية مواجهة فريقه أمام ليون في الجولة الـ14 من الدوري والتي خسرها بنتيجة 1-0.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

باريس سان جيرمان نيمار الدوري الفرنسي
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