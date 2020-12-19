عموتة: خسرنا بانون في منتخب المغرب للمحليين.. وتمريراته قاتلة تلغي 6-7 لاعبين

وصف الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين أن انتقال بدر بانون إلى الأهلي يعد "خسارة للمنتخب قبل أسابيع قليلة من بدء كأس الأمم الإفريقية للمحليين".

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وقال عموتة في تصريحات نقلها موقع "Le 360" المغربي: "مغادرة بانون للرجاء والتحاقه بـ الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ترك فراغا كبيرا داخل صفوف المنتخب الوطني المحلي".

وأضاف "أظهر بانون في أكثر من مناسبة، إلتزام واحترافية ما قاده للانتقال إلى أكبر نادٍ إفريقي وبصفقة مالية محترمة للغاية".

وأردف "بانون يمتاز بخاصية قلما تتوفر في كثير من المدافعين، إذ تعتبر تمريراته "قاتلة" لدفاعات الخصوم، وتلغي معها 6 إلى 7 لاعبين".

واستشهد عموتة بلقاء المغرب ضد الجزائر والذي مرر فيه بانون تمريرة إلى أيوب الكعبي الذي سجل وألغى فعالية 7 لاعبين جزائريين دفعة واحدة.

بانون خاض مع الأهلي 3 مباريات وتوج بلقب كأس مصر بالفوز في النهائي على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ويستعد منتخب المغرب للمحليين حامل اللقب لخوض غمار نهائيات النسخة السادسة التي تقام في الكاميرون منتصف يناير 2021.