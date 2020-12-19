وزارة الرياضة تبدأ التنسيق مع الطيران المدني والصحة لإعادة منتخب الشباب

بدأت وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة الطيران المدني من أجل إعادة منتخب مصر للشباب من تونس.

ونسّق أشرف صبحي وزير الرياضة مع محمد منار وزير الطيران المدني إرسال طائرة خاصة طبيا لإعاة البعثة في ضوء ما تم مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبه أوضح وزير الرياضة أنه تواصل مع مختلف الجهات المعنية سواء في مصر أو الجانب التونسي لتوفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة.

وأشار البيان أن وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة .

وأتم على التنسيق أيضا مع وزارة الصحة المصرية لتوفير كافة الإمكانات والرعاية الصحية للاعبين فور وصولهم القاهرة .

وقررت اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، البدء في إجراءات إعادة منتخب مصر للشباب من تونس بعد تعذر مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين. (طالع التفاصيل)

القصة كاملة

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح أمس الخميس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.

صباح اليوم الجمعة كشف منتخب مصر سلبية لاعبين في منتخب مصر، وبالتالي إمكانية إقامة اللقاء. لكن المشكلة تكمن في أن المسحة الأخيرة كانت خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا بد من الحصول على موافقة اللجنة الطبية لاعتماد نتيجة المسحة وإقامة اللقاء.

بعد مشاورات كاملة، قرر الاتحاد الإفريقي إلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 أمام تونس.

مساء أمس الجمعة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد صباح اليوم السبت إعادة البعثة إلى مصر.