محادثات بين مسؤولي المصري والشركة الراعية لحل الأزمة المالية

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 13:24

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

بدأ مسؤولو مجلس إدارة النادى المصرى فى فتح محادثات ودية مع الشركة الراعية للفريق من أجل سرعة صرف المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى ومقدم الموسم الجديد، حسبما علم FilGoal.com.

ويمر النادي بضائقة مالية شديدة فى الوقت الحالى، ويأمل المسؤولين الحصول على المستحقات لحل الأزمة التي يتعرض لها، فى ظل توقف دعم محافظ بورسعيد و عدم وجود أى موارد مالية أخرى للنادي.

الأزمة المالية تسببت فى عدم صرف مرتبات العاملين وموظفى النادى لمدة 3 أشهر متتالية بجانب زيادة الديون لدى شركات السفر والمطاعم التى تتعامل مع قطاع الناشئين.

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كما أن هناك مطالب داخل الفريق الأول لصرف مقدم الموسم الجديد وتعديل عقود أعمدة الفريق الأساسية.

النادي هدئ مطالب اللاعبين القدامى و قام بصرف نسبة المشاركة وآخر قسط عن الموسم المنصرم قبل إنطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المصرى تدبّر مبلغ إيجار أول مباراة بالدورى أمام الإسماعيلى بصعوبة بالغة.

وحقق المصري نقطتين من أول جولتين بالتعادل مع الإسماعيلي والجونة في موسم 2020-2021 للدوري.

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