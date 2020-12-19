لا جازيتا ديللو سبورت: سببان يرجحان كفة ميلان على إنتر لضم بابو جوميز

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أسبابا تُقرب ميلان من ضم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا.

وأوضح "بابو" في وقت سابق رحيله عن صفوف أتالانتا في يناير المقبل في أعقاب مشكلته مع جيانبييرو جاسبريني المدير الفني.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فأن اللاعب رفض عروضا من الأندية الأمريكية والقطرية ويفضل البقاء في إيطاليا نظرا لاعتياد أسرته على الأجواء في إقليم لومبارديا.

ويفضل اللاعب البالغ 32 عاما الانتقال لميلان على حساب إنتر لسببين:

الأول: فني، ويرجح كفة الروسونيري، خاصة أنه سيكون أكثر حرية في خطة ستيفانو بيولي عن التواجد في خطط أنطونيو كونتي.

الثاني: مادي، وهو أن أتالانتا سيدفع 15 مليون يورو بنهاية الموسم لضم ماتيا كالدارا بشكل نهائي من ميلان بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم.

ونظرا لأن قيمة رحيل بابو قد تكون متساوية فأن عقد صفقة تبادلية بين الناديين سيسهل الأمور أكثر لإتمام التعاقد.

تعاقد بابو جوميز يمتد لـ 2023 وخاض الموسم الجاري مع نيراتزوري بيرجامو 16 مباراة سجل 5 وصنع 4.

ومنذ انضمامه إلى أتالانتا خاض الأرجنتيني 252 مباراة سجل 59 وصنع 71.