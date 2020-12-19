لا جازيتا ديللو سبورت: سببان يرجحان كفة ميلان على إنتر لضم بابو جوميز

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 13:01

كتب : FilGoal

بابو جوميز

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أسبابا تُقرب ميلان من ضم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا.

وأوضح "بابو" في وقت سابق رحيله عن صفوف أتالانتا في يناير المقبل في أعقاب مشكلته مع جيانبييرو جاسبريني المدير الفني.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فأن اللاعب رفض عروضا من الأندية الأمريكية والقطرية ويفضل البقاء في إيطاليا نظرا لاعتياد أسرته على الأجواء في إقليم لومبارديا.

أخبار متعلقة
يوفنتوس: استثمرنا بقوة في ديبالا.. ولن نضم بابو جوميز تقرير: إنتر قد يستخدم إريكسن لضم بابو جوميز بابو جوميز: حينما أرحل سأخبر الجماهير بكل شيء وكيل مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: جوميز وقع على عقود تدريب المريخ السوداني

ويفضل اللاعب البالغ 32 عاما الانتقال لميلان على حساب إنتر لسببين:

الأول: فني، ويرجح كفة الروسونيري، خاصة أنه سيكون أكثر حرية في خطة ستيفانو بيولي عن التواجد في خطط أنطونيو كونتي.

الثاني: مادي، وهو أن أتالانتا سيدفع 15 مليون يورو بنهاية الموسم لضم ماتيا كالدارا بشكل نهائي من ميلان بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم.

ونظرا لأن قيمة رحيل بابو قد تكون متساوية فأن عقد صفقة تبادلية بين الناديين سيسهل الأمور أكثر لإتمام التعاقد.

تعاقد بابو جوميز يمتد لـ 2023 وخاض الموسم الجاري مع نيراتزوري بيرجامو 16 مباراة سجل 5 وصنع 4.

ومنذ انضمامه إلى أتالانتا خاض الأرجنتيني 252 مباراة سجل 59 وصنع 71.

أليخاندرو جوميز ميلان أتالانتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: دكة الفريق جاهزة لتعويض الغيابات.. ولا نشعر بالقلق 5 دقيقة | الدوري المصري
حوار مطول – صلاح يتحدث عن كل شيء.. المنتخب وليفربول واللعب لريال مدريد أو برشلونة 10 دقيقة | المحترفون
إصابة محمد عبد السلام بـ فيروس كورونا 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. ومينامينو أساسي بجوار ماني وفيرمينو 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محادثات بين مسؤولي المصري والشركة الراعية لحل الأزمة المالية 41 دقيقة | الدوري المصري
لا جازيتا ديللو سبورت: سببان يرجحان كفة ميلان على إنتر لضم بابو جوميز ساعة | الدوري الإيطالي
حوار - النحاس: المركز الرابع هذا الموسم كأنه حقق الدوري.. وشيكابالا كان مشروع صلاح مبكر ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. عودة طاهر وفحص طبي للسولية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك