حوار - النحاس: المركز الرابع هذا الموسم كأنه حقق الدوري.. وشيكابالا كان مشروع صلاح مبكر

يرى عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب أن الفائز بالمركز الرابع الموسم الجاري في الدوري المصري كأنه فاز بلقب الدوري.

وتحدث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وصالج جمعة، وهل سيدرب الزمالك مستقبلا.

وإليكم حوار عماد النحاس عبر قناة "أون تايم سبورتس":

شيكابالا

"شيكابالا كان من الممكن أن يكون مشروع محمد صلاح مبكر، في 2005 كان قريبا من اللعب للأهلي عقب عودته من اليونان، وكان هذا سيحدث فرقا معه لأن هذا الجيل كان مميز جدا".

"كان سيدخل المجموعة حتى لو تواجدت المشاكل، حققنا 10 ألقاب في موسمين، كانت تعطي للاعب دفعة وكان هذا سيغيره بشكل كبير، ولكن هذا لا يمنع أنه من القلائل الموهوبين في الكرة المصرية".

بركات والخطيب

"كنت استريح لوجود بركات وأبو تريكة في الملعب، بركات لم يحصل على حقه في الكرة المصرية كان من المفترض أن يُصنف ضمن أساطير الكرة في مصر".

"مانويل جوزيه قال لبركات إنه بمجهودك هذا تستطيع اللعب حتى سن الـ 40، لكنه فضل الاعتزال بعمر الـ 36".

"عندما أرى محمود الخطيب أشعر أن الكرة مختلفة، ورغم اختلاف الزمن لكن أرى أن اللقطات التي أشاهدها له وأن هناك جزء من أداءه يناسبنا اليوم".

تدريب الزمالك

"أنا مدير فني محترف، كمحترف ممكن، الوحيد الذي فعل ذلك محمود الجوهري وهو من أساطير التدريب، هل تكرر هذا بعد ذلك، وهل سيتكرر أقول لا، (لا أهلاوي سيدرب الزمالك ولا زملكاوي سيدرب الأهلي)".

أفضل مدير فني الموسم الماضي

"فايلر وكارتيرون كنت أرى أنهما الأفضل في الدوري الموسم الماضي خاصة في الحصول على الأفضل من لاعبي الأهلي والزمالك قبل أن يرحلا".

"لا أشعر بالتوتر عندما أواجه حسام حسن، وعلاقتي به جيدة هو وإبراهيم حسن".

"آخر مواجهة في كأس مصر، خرجت مباشرة بعد هدف فوز الاتحاد القاتل، وقال لي إن جاء ليصافحني عقب نهاية اللقاء".

صالح جمعة

"صالح جمعة حالة خاصة في الدوري، وأكيد عُرض علىّ لضمه من ضمن الأسماء لكن كنا قد أغلقنا قائمة الفريق لأننا بدأنا مبكرة، وضمه حاليا مخاطرة لكن كان من الصعب ضمه في الوضع الذي يتواجد النادي به".

"هو قصّر في حق نفسه، 5 سنوات في الأهلي كانت ستجعل في مكانة أخرى من الأداء والتاريخ، وأضاع على نفسه فرصة اللعب في كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية".

طموح الموسم الجاري

"طموحي في الكونفدرالية؟ الوصول لنهائي البطولة سأكون طماع وأود الفوز باللقب، وأيضا وتكرار التواجد في المربع الذهبي في الدوري".

"المنافسة الموسم الحالي صعبة، الـ 15 ناديا يتنافسون على المركز الرابع، من سيحصد المركز الرابع كأنه فاز بلقب الدوري".