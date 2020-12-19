حسام حسن: الكرة المعروف بها الأهلي لم تظهر مع موسيماني.. ومن يقرر تعيين لجنة خماسية وثلاثية؟

لا يشعر حسام حسن المدير الفني لـ الاتحاد السكندري بالرضا من التغييرات التي طرأت على اتحاد الكرة المصري.

وتحدث عن إمكانية العودة لتدريب الزمالك مرة أخرى.

وقال حسام حسن: "لا يعجبني ما يحدث في اتحاد الكرة، لجنة خماسية ثم ثلاثية، نفس الشخص الذي اختار الأولى اختار الثانية، وواضح أن هناك تحضير وأشياء غير مفهومة".

وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "هناك من تعب ومات من أجل إعلاء الكرة المصرية، أنا حزين على منتخب الشباب لا نعلم عنه شيئا، ثم نجد تعيين لجنة ثلاثية، المشكلة أن من يقود الكرة المصرية هو شخص واحد يسانده الإعلام ولم يقدم الكثير، وما هي خبراته وإمكانياته وتاريخه كرويا".

وأردف "كنت أشاهد هؤلاء في تصفيات كأس العالم 1990، كانوا يأتون لالتقاط الصور مع محمود الجوهري والمنتخب وباتوا بعد ذلك يتقلدون المناصب".

وأكمل متسائلا "من يقرر تعيين لجنة خماسية وثلاثية؟ وماذا يعني هذا، ومن يعطيه تلك الحرية".

حسام حسن: يعني إيه لجنة خماسية ولجنة ثلاثية ومين اللي بيقرر كده؟#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/4jys2PWb4R pic.twitter.com/ggSNTqXl8A — MBC مصر (@mbcmasr) December 18, 2020

وتابع عن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، قائلا: "قلت سابقا أن وصول الأهلي والزمالك نجاح كبير، من فاز باللقب؟ فريق واحد سيفوز باللقب، البطولة غالية على الأهلي من كل النواحي وهذا تاريخ كبير والفريقان فائزان".

وواصل "الزمالك خسر اللقب وكان يستحق مثل الأهلي، لكن البطولة ذهبت للأكثر اجتهادا واستغلالا للفرص، ومبروك للأهلي".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قال: "مدرب على مستوٍ عالٍ، الأهلي والزمالك يصنعوا التاريخ للمدربين الأجانب، موسيماني يجتهد لكن متوفر كل شيء إعلاميا وإداريا وجماهيريا".

وأضاف "إمكانات اللاعبين أيضا والتتويج بالألقاب مع الأهلي يعني اجتهاده، لكن الكرة المعروف بها الأهلي لم تظهر معه بعد، مستوى الأهلي والزمالك تأثر بالقلق في المباراة النهائية".

واختتم عن إمكانية عودته لتدريب الزمالك مرة أخرى قائلا: "شرف لأي شخص تدريب الأهلي والزمالك لكن في المرحلة الحالية سعيد بتولي تدريب الاتحاد، فهو منظومة كبيرة",

وأتم "لي رصيد كبير مع الأهلي والزمالك، كلاعب حققت ألقابا مع الزمالك وكمدرب هناك ثقة مع الجماهير لما حققته، إذا كان هناك نصيب أي شخص يتمنى أن يكون مدربا للأهلي والزمالك".

حسام حسن يجيب.. هل يتولى قيادة الزمالك قريبًا؟#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/4jys2PWb4R pic.twitter.com/XYU5UjUuVu — MBC مصر (@mbcmasr) December 19, 2020

حسام حسن قاد زعيم الثغر لحصد 4 نقاط في أول جولتين من الدوري المصري بالفوز على بيراميدز 2-1 والتعادل مع سموحة 1-1 في دربي الإسكندرية.