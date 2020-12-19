حسام حسن: الكرة المعروف بها الأهلي لم تظهر مع موسيماني.. ومن يقرر تعيين لجنة خماسية وثلاثية؟

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 11:42

كتب : FilGoal

مؤتمر حسام حسن - بيراميدز - الاتحاد السكندري

لا يشعر حسام حسن المدير الفني لـ الاتحاد السكندري بالرضا من التغييرات التي طرأت على اتحاد الكرة المصري.

وتحدث عن إمكانية العودة لتدريب الزمالك مرة أخرى.

وقال حسام حسن: "لا يعجبني ما يحدث في اتحاد الكرة، لجنة خماسية ثم ثلاثية، نفس الشخص الذي اختار الأولى اختار الثانية، وواضح أن هناك تحضير وأشياء غير مفهومة".

أخبار متعلقة
مؤتمر حسام حسن: كنت سأكون سعيدا حتى لو لم نفز.. وعمار حمدي لم يخطئ إبراهيم حسن لـ في الجول: لا نية للتخلي عن حسام عاشور.. نجهزه لمواجهة الأهلي إسلام جمال لـ في الجول: قررت الرحيل عن الاتحاد لأنني لا أشارك مع حسام حسن التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين

وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "هناك من تعب ومات من أجل إعلاء الكرة المصرية، أنا حزين على منتخب الشباب لا نعلم عنه شيئا، ثم نجد تعيين لجنة ثلاثية، المشكلة أن من يقود الكرة المصرية هو شخص واحد يسانده الإعلام ولم يقدم الكثير، وما هي خبراته وإمكانياته وتاريخه كرويا".

وأردف "كنت أشاهد هؤلاء في تصفيات كأس العالم 1990، كانوا يأتون لالتقاط الصور مع محمود الجوهري والمنتخب وباتوا بعد ذلك يتقلدون المناصب".

وأكمل متسائلا "من يقرر تعيين لجنة خماسية وثلاثية؟ وماذا يعني هذا، ومن يعطيه تلك الحرية".

وتابع عن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، قائلا: "قلت سابقا أن وصول الأهلي والزمالك نجاح كبير، من فاز باللقب؟ فريق واحد سيفوز باللقب، البطولة غالية على الأهلي من كل النواحي وهذا تاريخ كبير والفريقان فائزان".

وواصل "الزمالك خسر اللقب وكان يستحق مثل الأهلي، لكن البطولة ذهبت للأكثر اجتهادا واستغلالا للفرص، ومبروك للأهلي".

وعن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قال: "مدرب على مستوٍ عالٍ، الأهلي والزمالك يصنعوا التاريخ للمدربين الأجانب، موسيماني يجتهد لكن متوفر كل شيء إعلاميا وإداريا وجماهيريا".

وأضاف "إمكانات اللاعبين أيضا والتتويج بالألقاب مع الأهلي يعني اجتهاده، لكن الكرة المعروف بها الأهلي لم تظهر معه بعد، مستوى الأهلي والزمالك تأثر بالقلق في المباراة النهائية".

واختتم عن إمكانية عودته لتدريب الزمالك مرة أخرى قائلا: "شرف لأي شخص تدريب الأهلي والزمالك لكن في المرحلة الحالية سعيد بتولي تدريب الاتحاد، فهو منظومة كبيرة",

وأتم "لي رصيد كبير مع الأهلي والزمالك، كلاعب حققت ألقابا مع الزمالك وكمدرب هناك ثقة مع الجماهير لما حققته، إذا كان هناك نصيب أي شخص يتمنى أن يكون مدربا للأهلي والزمالك".

حسام حسن قاد زعيم الثغر لحصد 4 نقاط في أول جولتين من الدوري المصري بالفوز على بيراميدز 2-1 والتعادل مع سموحة 1-1 في دربي الإسكندرية.

حسام حسن اللجنة الثلاثية بيتسو موسيماني الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - النحاس: المركز الرابع هذا الموسم كأنه حقق الدوري.. وشيكابالا كان مشروع صلاح مبكر 16 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. عودة طاهر وفحص طبي للسولية 32 دقيقة | الدوري المصري
بيان - اتحاد الكرة يبدأ إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس.. ولجنة لتقصي الحقائق 56 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن: الكرة المعروف بها الأهلي لم تظهر مع موسيماني.. ومن يقرر تعيين لجنة خماسية وثلاثية؟ ساعة | الدوري المصري
حوار – تشاتشيتش: نافست أقوى فريقين في إفريقيا.. ورمضان وفتحي سيثقلان بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مدرب منتخب تونس لا يُمانع إعادة مباراة مصر للشباب ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – سيمبوريه وإيميكا يقتربان من المشاركة مع المصري أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 19-12-2020 والقنوات الناقلة – ليفربول ظهرا.. وبرشلونة ويوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك