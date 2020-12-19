حوار – تشاتشيتش: نافست أقوى فريقين في إفريقيا.. ورمضان وفتحي سيثقلان بيراميدز

أبدى أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز السابق، كامل رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

تشاتشيتش قاد بيراميدز خلال أغلب فترات الموسم الماضي، وحقق معهم المركز الثالث ببطولة الدوري، ووصافة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تشاتشيتش في حوار عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أود أن أشكر مسؤولي بيراميدز على فترتي في مصر التي أعتبرها الأفضل في حياتي".

وأضاف "كونت صداقات كثيرة، وأعتبر مصر حاليا بلدي الثاني، ودائما ما سأفكر بزيارتها كلما سنحت لي الفرصة. أنا راض عن مستواي مع بيراميدز طبعا والمنافسة في دوري صعب وظروف صعبة".

تشاتشيتش أتبع "رمضان صبحي لاعب هام جدا ولا يمكن رفضه. لم يكن مجرد لاعبا هاما في الأهلي، ولكن لديه إمكانيات تستطيع مساعدة أي فريق، وسيضيف الكثير لبيراميدز هجوميا، وأعتقد أن التعاقد معه خطوة هامة للنادي".

وواصل "أحمد فتحي لاعب هام جدا وصاحب خبرات كبيرة، وبالتأكيد سيكون إضافة قوية للفريق، بالإضافة لشخصيته القوية داخل الملعب".

وعن مستوى بيراميدز تحت قيادته، قال "طورت الفريق هجوميا، وكان يوجد تطور في الفريق من مباراة لأخرى. منذ حضوري، حققت نقاط بنسبة مئوية هي ثاني أفضل نسبة بعد الأهلي في الدوري".

المدرب الكرواتي أتبع "كل لاعبي الفريق كانوا يقدمون أفضل ما لديهم. حين وصلت كان العديد من اللاعبين مصابين والبعض غير مستقر في التدريبات، لكن العديد من اللاعبين قدموا مستويات رائعة مثل عبد الله السعيد قائد الفريق وعلي جبر، ومحمد حمدي، ودونجا".

واستمر "تعاقدي كان يفترض أن يكون حتى شهر يونيو المقبل. أسباب الرحيل دائما توجه للنادي ولكنه قرارهم وأنا أحترمه، وكمدرب فأنا راضي عن فترتي التي قضيتها".

أنتي تابع "في رأيي أنني قدمت مستوى جيد مع بيراميدز. الأهلي والزمالك هما الأقوى إفريقيا ورغم ذلك كنا نحارب على المركز الثاني حتى الجولة الأخيرة".

وأتم "وفي الكأس خسرنا أمام طلائع الجيش في مباراة غاب عنها ثمان لاعبين أساسيين، ثم رأينا كيف للطلائع كان منافسا عنيدا للأهلي والزمالك.