خبر في الجول – سيمبوريه وإيميكا يقتربان من المشاركة مع المصري أمام أسوان

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 10:59

كتب : أيمن عيد

سعيدو سيمبوريه يحتفل بهدف المصري في سموحة

اقترب سعيدو سيمبوريه وإيزي إيميكا لاعبا النادي المصريي الأجنبيين من التواجد مع الفريق أمام أسوان.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سعيدو سيمبوريه أصبح جاهزا بدنيا للمشاركة بعد تجهيزه بدنيا خلال الفترة السابقة، وسيكون حاضرا أمام أسوان بعد التواجد على مقاعد البدلاء أمام الجونة.

سيمبوريه اعتذر عن التغيب خلال فترة الإعداد وباقي الموسم الماضي بسبب مشاكل مع الإدارة، قبل أن يمدد تعاقده مع الفريق قبيل انطلاقة الموسم.

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من جهة أخرى، اقترب إيزي إيميكا لاعب الوسط النيجيري من التواجد أيضا بعدما تدخل الإدارة وخلت مشكلته مع نادر السيد وكيله السابق.

وكان لـ إيميكا مستحقات متأخرة لدى وكيله السابق، الأمر الذي أدى لإيقافه من قبل اتحاد الكرة، قبل أن تتدخل إدارة المصري بعمل إلتماس لدى اتحاد الكرة، وسيكون مصرح للاعب المشاركة فى المباريات مع التعهد بحل المشكلة في أسرع وقت.

كان المصري قد بدأ الدوري بتعادلين متتاليين أمام الإسماعيلي والجونة.

ويستعد المصري لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

في الدوري المصري أسوان إيميكا سيمبوريه
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