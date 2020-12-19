مواعيد مباريات السبت 19-12-2020 والقنوات الناقلة – ليفربول ظهرا.. وبرشلونة ويوفنتوس

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميتييلاند - دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

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يبدأ اليوم في الثانية والنصف ظهرا. كريستال بالاس يستضيف ليفربول عبر بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة مساء، يحل مانشستر سيتي ضيفا على ساوثامبتون عبر بي إن سبورتس 2.

إيفرتون يلاقي أرسنال في السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة مساء يلعب نيوكاسل مع فولام عبر بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد يفتتح اليوم بمواجهة إلتشي الساعة الثالثة عصرا عبر بي إن سبورتس 3.

وفي الخامسة والربع، يلعب برشلونة مع فالنسيا في قمة الجولة عبر بي إن سبورتس 1 و3.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا يفتتح الجولة بمواجهة هيلاس فيرونا الساعة الرابعة عصرا عبر بي إن سبورتس 4.

ويلتقي بارما مع يوفنتوس الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

شالكه يلاقي أرمينيا بينيفيلد الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما يلعب بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزين الساعة السابعة والنصف مساء.

الدوري الفرنسي

مارسيليا يواجه ريمس الساعة الثامنة مساء عبر بي إن سبورتس 6، فيما يلعب نيس مع ليون الساعة العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 6 أيضا.

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مواعيد مباريات السبت ليفربول
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