هدف موكوكو التاريخي لم يُسعف دورتموند في السقوط أمام يونيون برلين

سقط بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة الثالثة من آخر 5 مباريات في الدوري الألماني بالخسارة 2-1 أمام يونيون برلين في افتتاح الجولة الـ 13.

الفريق الأصفر والأسود منذ غياب مهاجمه إرلينج هالاند لم يعرف الفوز إلا في مباراة واحدة من 4.

ولم يسعف هدف يوسف موكوكو بعد مرور ساعة من عمر اللقاء الفريق من أجل الفوز.

وصار الكاميروني الشاب أصغر لاعب في الدوري الألماني يسجل هدفا عبر تاريخه بعمر 16 عاما و28 يوما.

وأصبح يوسوفا ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى بعد أمادو أمادي لاعب روما الإيطالي الذي سجل بعمر 15 عاما و287 يوما عام 1937.

أهداف اللقاء جاءت في الشوط الثاني، النيجيري تايو أوونيي تقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 57.

وبعد 3 دقائق فقط سجل موكوكو هدف التعادل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من رافائيل جيريرو.

What a talent! What a finish! What a moment! The first of many for Youssoufa Moukoko ⚽#FCUBVB pic.twitter.com/jfzxBWHUPR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 18, 2020

وفي الدقيقة 78 سجل مارفين فريدريتش هدف فوز يونيون برلين ليقود الفريق لتحقيق الفوز الذي ارتقى به للمركز الخامس برصيد 21 نقطة.

بينما توقف رصيد دورتموند عند 22 نقطة في المركز الرابع مبتعدا عن الصدارة بفارق 6 نقاط.