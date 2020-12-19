اللجنة الثلاثية توجه الشكر للجنة المسابقات ودعوة الأندية لانتخاب الرابطة

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 00:10

كتب : عاطف شادي

اتحاد الكرة

وجهت اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري الشكر للجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق.

كما سيتم دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل.

وتقدم مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة باستقالته من منصبه، حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان اللجنة الثلاثية:

"قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة".

"وأضاف مجاهد أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلفا لـ عمرو الجنايني.

وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

محمد الشواربي شغل منصب عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي في وقت سابق، كما أنه كان ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري في الفترة ما بعد رحيل عامر حسين.

أحمد حسام الدين عوض هو رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي، وهي اللجنة التي شكلها الأهلي مع تولي المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب إدارة الأهلي.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى الـ 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.

ووجه فيفا الشكر لـ عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة السابقين على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وأبدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة تطلعه مع زملائه "بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسلم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي"، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد المصري.

وحرص أحمد مجاهد على توجيه الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

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