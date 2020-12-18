إسلام فؤاد: عدد كبير من اللاعبين يفتقدون لخبرة الدوري الممتاز.. وخالد كساب: لا يوجد خلافات بين خالد عيد وطارق غيدة

أجمع خالد كساب وإسلام فؤاد ثنائي فريق غزل المحلة على أن نقص الخبرة كان عاملا في الخسارة من الأهلي.

وتفوق الأهلي حامل اللقب على غزل المحلة في ختام الجولة الثانية بنتيجة 3-0.

وقال إسلام فؤاد لاعب طنطا السابق: "لم نعمل حساب ما حدث، نحن نلعب ضد بطل الثلاثية في واحدة من أفضل فتراته".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "هدفنا كان نتيجة إيجابية والحمد لله على النتيجة، ولدينا مباراة ضد إنبي ونسعى للفوز من أجل الوصول لمنتصف الجدول من البداية، لأنه لابد أن نحصل على نقاط من أجل أن نستريح في النصف الثاني من الدوري، لأن الحصول على نقطة في الدور الثاني صعب".

وأكمل "كنا نريد الفوز من أجل خالد عيد في الظروف التي يمر بها".

وغاب خالد عيد المدير الفني بسبب عدم تعافيه من فيروس كورونا ليتواصل غيابه عن الفريق للجولة الثانية على التوالي.

وأردف "الشوط الثاني افتقدنا للتركيز لأن عدد كبير من اللاعبين يفتقدون للخبرة واللعب في الدوري الممتاز".

ونفى القائد خالد كساب وجود أي خلافات بين خالد عيد المدير الفني وطارق غيدة المدرب العام، قائلا: " لا يوجد خلافات أو شيء الدليل على ذلك أن كلنا واحد، الكل يحب طارق ونأمل أن يمر خالد عيد من أزمته الصحية ويعود إلينا مرة أخرى".

وعن المباراة أتم "المباراة في بدايتها كانت متوازنة، وفي الشوط الثاني لم نوفق، كنا نريد الفوز من أجل خالد عيد، الضغط قوي على كل الفرق بسبب توالي المباريات كل 3 أيام".