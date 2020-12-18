بيكهام: سجدت شكرا لله عقب نزولي.. ولم أُجرب من قبل السفر مع الأهلي إلى إفريقيا

تحدث أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي عن ظهوره الأول بقميص الفريق أمام غزل المحلة.

وظهر بيكهام في الدقائق الأخيرة بديلا لـ محمد هاني كظهير أيمن في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-0.

وقال بيكهام لقناة أون تايم سبورتس: "هدفي كان المشاركة وذلك الظهور الأول مع الأهلي منذ عودتي".

وأضاف "مواجهات الفرق الصاعدة تتسم بالصعوبة لأنهم يسعون لإثبات أنفسهم".

وأكمل "اتفقنا قبل المباراة على التسجيل مبكرا لتسهيل الأمور وبعد الهدف الأول صارت المباراة أسهل".

وأردف "أود أن أكون على قدر المسؤولية وثقة جماهير النادي، وسجدت شكرا لله عقب نزولي لأنني عدت لبيتي مرة أخرى، أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت سواء كأساسي أول بديل وسأقدم كل ما لدي".

وأتم "سنسافر للنيجر لمواجهة سونيديب بطائرة خاصة وأعلم أن ذلك النوع من السفريات يكون مُتعبا لكن لم أجرب ذلك من قبل مع الأهلي وستكون تلك الفرصة الأولى لي".



























































































































































































































وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان.

بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز 16.

ليؤكد الأهلي تفوقه على غزل المحلة عندما يستقبله كضيف، إذ لم ينتصر أبناء الغربية على القلعة الحمراء خارج ملعبهم منذ الفوز بهدف المحمدي صالح في ديسمبر 1987.

كما تواصل صيام غزل المحلة عن تحقيق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

الغزل لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن دروجبا يوم 24 فبراير 2014 تحت قيادة أشرف قاسم.

ليكون قد مر 2490 يوما دون أن يتذوق غزل المحلة طعم الانتصار في المسابقة التي توج بلقبها من قبل.