قائمة برشلونة – عودة فيربو "الأب" أمام فالنسيا

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 22:43

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ضم 23 لاعبا، من بينهم جونيور فيربو الذي غاب عن مباراة ريال سوسيداد الماضية بسبب ولادة زوجته لطفله الثاني.

كما تواصل ابتعاد المصابين: جيرارد بيكيه، وأنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو.

أخبار متعلقة
سبورت: تحطم ركبة لاعب برشلونة المعار.. قد لا يلعب كرة القدم مجددا سكاي: الإصابة تؤجل عودة إبراهيموفيتش حتى 2021 مؤتمر كومان: فالنسيا مكان صعب.. ليست أفضل ذكرياتي كمدرب ميجان رابينو تنتقد تواجدها في التشكيل المثالي لـ فيفا

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز 12 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – ماتيوس – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو – كونراد دي لا فوينتي

برشلونة فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيكهام: سجدت شكرا لله عقب نزولي.. ولم أُجرب من قبل السفر مع الأهلي إلى إفريقيا 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – عودة فيربو "الأب" أمام فالنسيا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
المدرب العام لـ غزل المحلة: كنت أتمنى أن تسكن شباكنا أهداف "ملعوبة" وليس من أخطاء 33 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: تحطم ركبة لاعب برشلونة المعار.. قد لا يلعب كرة القدم مجددا 46 دقيقة | أوروبا
مؤتمر مساعد بيتسو: موسيماني "الخفي" كان معنا أمام المحلة ساعة | مصر
رغم رحيل اللجنة.. جمال محمد علي يستمر في رئاسة بعثة الشباب ساعة | منتخب مصر
محمد شريف: الأهم انتصار الأهلي وليس تسجيلي لهدفين ساعة | مصر
خبر في الجول - مازن مرزوق يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك