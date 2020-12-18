قائمة برشلونة – عودة فيربو "الأب" أمام فالنسيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ضم 23 لاعبا، من بينهم جونيور فيربو الذي غاب عن مباراة ريال سوسيداد الماضية بسبب ولادة زوجته لطفله الثاني.

كما تواصل ابتعاد المصابين: جيرارد بيكيه، وأنسو فاتي، وسيرجي روبيرتو.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز 12 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – ماتيوس – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – فرانسيسكو ترينكاو – كونراد دي لا فوينتي