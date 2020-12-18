المدرب العام لـ غزل المحلة: كنت أتمنى أن تسكن شباكنا أهدافا "ملعوبة" وليس من أخطاء

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 22:36

كتب : Filgoal Team

طارق غيدة - غزل المحلة - الأهلي

أبدى طارق غيدة المدرب العام لنادي غزل المحلة حزنه على الخسارة من الأهلي بأخطاء فردية.

الأهلي تفوق في ثاني جولات الدوري المصري بالفوز على غزل المحلة بثلاثية دون مقابل.

وقال غيدة في المؤتمر الصحفي: "استهدفنا غلق الملعب واللعب على المرتدات، وفي الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل".

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وأضاف "ارتكبنا خطئين في الشوط الثاني استغلهما الأهلي وسجل، الأهداف غير (ملعوبة) كلها أخطاء فردية".

وأوضح "كنت أتمنى أن تسكن شباكنا أهداف (ملعوبة) وليس من أخطاء".

وأكمل "دعمنا صفوف الفريق بلاعبين جيدين ولم نضم أسماء كبيرة، الكرة ليست بالأسماء لكن لابد من وجود الخبرات ولدينا عددٍ منهم".

وأتم "خسرنا من بطل إفريقيا وبطل القرن، وهناك فروق فردية بين اللاعبين وبعضهم".

وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان.

بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز 16.

ليؤكد الأهلي تفوقه على غزل المحلة عندما يستقبله كضيف، إذ لم ينتصر أبناء الغربية على القلعة الحمراء خارج ملعبهم منذ الفوز بهدف المحمدي صالح في ديسمبر 1987.

كما تواصل صيام غزل المحلة عن تحقيق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

الغزل لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن دروجبا يوم 24 فبراير 2014 تحت قيادة أشرف قاسم.

ليكون قد مر 2490 يوما دون أن يتذوق غزل المحلة طعم الانتصار في المسابقة التي توج بلقبها من قبل.

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