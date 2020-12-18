سبورت: تحطم ركبة لاعب برشلونة المعار.. قد لا يلعب كرة القدم مجددا

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 22:24

كتب : FilGoal

موسى واجي - باوك

يواجه موسى واجي لاعب باوك سالونيكا المعار من برشلونة، خطر اعتزال كرة القدم بسبب الإصابة.

واجي أصيب في الركبة خلال خسارة باوك أمام أريس ثيسالونيكي يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري اليوناني.

واجي أبعد الكرة من على مرمى فريقه لتفادي الهدف الثاني في شباكه، لكن لسوء حظه اصطدمت ركبته بقوة كبيرة في القائم الأيسر.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن واجي سيبتعد عن الملاعب لما تبقى من الموسم، بل قد يحدث الأسوأ!

الصحيفة ذكرت أن واجي مهدد بانتهاء مسيرته، إذ تعرض لكسر في الركبة اليمنى ولقطع في الرباط الصليبي الجانبي والخلفي والأمامي.

وقال جيانيس راليس طبيب نادي باوك: "الإصابة نادرة، لم أر شيئا مماثلا طوال مسيرتي الطبية".

وواصل: "شكل الركبة كان سيئا للغاية، الركبة خرجت من مكانها بالكامل. تواصلنا على الفور مع نادي برشلونة وأرسلنا إليهم نتائج الفحوصات لنقرر معا ما سنفعله".

وأتم: "واجي سيخضع لعمليتين جراحيتين، وسيبتعد لعام على الأقل، لا نعرف ما سيحدث بعد العملية".

واجي (22 عاما) يلعب في باوك منذ مطلع الموسم وشارك معه في 12 مباراة، وصنع هدفا وحيدا.

الظهير الأيمن السنغالي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، كما تواجد في القائمة التي وصلت نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

ويتواجد واجي في برشلونة منذ صيف 2018 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

موسى واجي باوك برشلونة
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