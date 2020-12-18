"لحظة فارقة في تاريخ النادي".. هاينزه يتولى تدريب أتلانتا يونايتد

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

جابريل هاينزه - فيليز سارسفيلد

"أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي تعيين الأرجنتيني جابريل هاينزه مديرا فنيا لمدة موسمين.

وأصبح الأرجنتيني الذي سبق له اللعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ومرسيليا ثالث مدير فني في تاريخ النادي بعد الأرجنتيني تاتا مارتينيو والهولندي فرانك دي بور.

هاينزه قاد فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني لمدة موسمين ونصف، وأنهى الموسم الماضي 2019-2020 مع ثالث أصغر فريق في الدوري حينها بالمركز الثالث خلف بوكا جونيورز وريفر بليت.

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المدرب البالغ 42 عاما رحل عن قيادة الفريق في نهاية الموسم، بعد 64 مباراة فاز في 27 وتعادل في 20 وخسر 17.

وسيتولى الأرجنتيني مهمة تدريب الفريق الأمريكي بدءا من 21 ديسمبر المقبل عقب تقديمه رسميا لوسائل الإعلام.

دارين إيلس رئيس النادي الأمريكي قال للموقع الرسمي: "لحظة فارقة في تاريخ النادي، ولا يمكننا إلا أن نكون أكثر تحمسا لأن يكون جابريل مدربنا القادم".

لاعب باريس سان جيرمان وروما السابق، بدء مسيرته التدريبية في 2015 بقيادة جودوي كروز وأرجنتينوس جونيورز موسم 2016-17.

أتلانتا الذي بدأ المشاركة في الدوري الأمريكي منذ 4 مواسم، تُوج بلقب الدوري الأمريكي 2018 وكأس أمريكا المفتوحة 2019 وكأس الأبطال 2019.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ 12 لترتيب القسم الشرقي وهو أسوأ مركز حققه النادي في تاريخ بالمسابقة.

أتلانتا يونايتد جابريل هاينزه الدوري الأمريكي
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