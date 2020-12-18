بونجاح يقود السد للتتويج بـ كأس أمير قطر أمام العربي في غياب نجل تريكة
الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 20:54
كتب : FilGoal
حصد السد القطري لقبه السابع عشر من كأس الأمير بالتفوق في نهائي نسخة 2020 على العربي بنتيجة 2-1.
لقب تدريبي ثالث يضاف للإسباني تشابي هيرنانديز بعد الفوز بكأس قطر 2020 وكأس السوبر القطري 2019.
المباراة أقيمت على ملعب الريان الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم، وقبل عامين بالتمام والكامل من نهائي كأس العالم 2022.
تقدم السد عن طريق الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من سانتي كازورلا.
وفي الدقيقة 24 سجل الإيسلندي آرون إينار التعادل، وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول سجل بونجاح ثاني أهدافه وهدف التتويج باللقب.
فيديو : أهداف المباراة #السد 2 - 1 #العربي #كأس_الامير #السد_العربي pic.twitter.com/aydUsQaUNr— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2020
ولم يتواجد أحمد أبو تريكة نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في قائمة العربي للمباراة النهائية.
وشارك أحمد البالغ 17 عاما في مباراتين فقط كبديل مع العربي الموسم الجاري، بعدد دقائق وصل إلى 27 دقيقة.
خسارة العربي للقب زادت من سنوات الفريق العجاف دون تتويج، إذ يعود آخر لقب للعربي منذ 2011 بالفوز بلقب كأس الشيخ جاسم.
ويعد أحمد فتحي قائد العربي ولاعب منتخب قطر الفائز بكأس آسيا 2019، نجل فتحي عبدون لاعب أسوان السابق ورئيس قطاع الناشئين في سموحة السابق أيضا.
📄 تقرير المباراة || الزعيم يتجاوز العربي بهدفين ويتوج بـ #كأس_الأمير للمرة الـ17 🏆#السد #قطرhttps://t.co/r9pQ2pQnsp pic.twitter.com/EBty6As76M— Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) December 18, 2020