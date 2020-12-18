بونجاح يقود السد للتتويج بـ كأس أمير قطر أمام العربي في غياب نجل تريكة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد القطري

حصد السد القطري لقبه السابع عشر من كأس الأمير بالتفوق في نهائي نسخة 2020 على العربي بنتيجة 2-1.

لقب تدريبي ثالث يضاف للإسباني تشابي هيرنانديز بعد الفوز بكأس قطر 2020 وكأس السوبر القطري 2019.

المباراة أقيمت على ملعب الريان الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم، وقبل عامين بالتمام والكامل من نهائي كأس العالم 2022.

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تقدم السد عن طريق الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من سانتي كازورلا.

وفي الدقيقة 24 سجل الإيسلندي آرون إينار التعادل، وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول سجل بونجاح ثاني أهدافه وهدف التتويج باللقب.

ولم يتواجد أحمد أبو تريكة نجل لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة في قائمة العربي للمباراة النهائية.

وشارك أحمد البالغ 17 عاما في مباراتين فقط كبديل مع العربي الموسم الجاري، بعدد دقائق وصل إلى 27 دقيقة.

خسارة العربي للقب زادت من سنوات الفريق العجاف دون تتويج، إذ يعود آخر لقب للعربي منذ 2011 بالفوز بلقب كأس الشيخ جاسم.

ويعد أحمد فتحي قائد العربي ولاعب منتخب قطر الفائز بكأس آسيا 2019، نجل فتحي عبدون لاعب أسوان السابق ورئيس قطاع الناشئين في سموحة السابق أيضا.

السد العربي كأس أمير قطر
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