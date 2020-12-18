سكاي: الإصابة تؤجل عودة إبراهيموفيتش حتى 2021

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية وجود مشاكل بدنية للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

السويدي المخضرم عانى من مشاكل تتعلق بإصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مواجهة نابولي والتي فاز بها ميلان 3-1.

وحسب التقرير صار هناك شكوك حول مشاركة زلاتان أمام ساسولو يوم الأحد المقبل، وقد تتأجل عودته إلى الملاعب لتفادي غيابه لفترة أطول.

ويأمل الطاقم الطبي في ميلان استعادة المهاجم البالغ 39 عاما أن يكون لائقا مع بداية العام المقبل.

وسيستهل ميلان مشواره في 2021 بلقاء بنيفينتو ثم يوفنتوس يومي 3 و6 يناير على التوالي.

إبراهيموفيتش سجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي في 6 مباريات ويتصدر ترتيب الهدافين.