فيفا يُعين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد‎

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلفا لـ عمرو الجنايني.

وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

محمد الشواربي شغل منصب عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي في وقت سابق، كما أنه كان ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري في الفترة ما بعد رحيل عامر حسين.

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أحمد حسام الدين عوض هو رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي، وهي اللجنة التي شكلها الأهلي مع تولي المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب إدارة الأهلي.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى الـ 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.

ووجه فيفا الشكر لـ عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة السابقين على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وأبدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة تطلعه مع زملائه "بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسلم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي"، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد المصري.

وحرص أحمد مجاهد على توجيه الشكر للجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة
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