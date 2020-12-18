علي غزال بعد مباراته الأولى مع سموحة: حققنا ما نريد.. والأهم الخروج بلا إصابات

تحدث علي غزال لاعب سموحة الجديد عن ظهوره الأول في الدوري المصري بعد عودته من الدوري اليوناني.

سموحة تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

علي غزال كتب مشاركته الأولى مع سموحة، ليتحدث قائلا: "أتكون أن يكون القادم أفضل لي وللفريق".

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس 2 "لم أدخل حتى الآن بنسبة 100% مع الفريق. أتواجد هنا منذ أسبوع واحد فقط إلى جانب التعرض لإصابة جعلتني أغيب 3 أيام عن التدريبات".

وتابع "الإصابات تضرب الفريق وأهم ما في المباراة الخروج بلا إصابات".

وأكمل حديثه قائلا: "خرجنا بما نريد أمام الاتحاد السكندري. فريق قوي والنتيجة عادلة".

وأتم "مباراة بعد مباراة وسنظهر بشكل أفضل".

تقدّم حسام حسن لـ سموحة، قبل أن يدرك رزاق سيسيه التعادل للاتحاد سريعا في الشوط الأول.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من فوز على بيراميدز وتعادل مع سموحة، ويتواجد في المركز الرابع مؤقتا.

وشهدت المباراة الظهور الأول لـ حسام عاشور مع الاتحاد السكندري بعد الانضمام إليه مطلع الموسم في صفقة انتقال حر.

لتكون هذه المباراة هي الأولى على الإطلاق التي يظهر فيها قائد الأهلي السابق بقميص آخر غير قميص الأهلي طوال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية.

في المقابل، ظهر علي غزال أساسيا مع سموحة بعد انضمامه إليه مطلع الموسم عقب مسيرة احترافية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وحافظ حسام حسن المدير الفني للاتحاد على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره أحمد سامي، إذ فاز مرتين وتعادل مرة في 3 مواجهات.