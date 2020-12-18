علي غزال بعد مباراته الأولى مع سموحة: حققنا ما نريد.. والأهم الخروج بلا إصابات

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

علي غزال - مصر - إي سواتيني

تحدث علي غزال لاعب سموحة الجديد عن ظهوره الأول في الدوري المصري بعد عودته من الدوري اليوناني.

سموحة تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

علي غزال كتب مشاركته الأولى مع سموحة، ليتحدث قائلا: "أتكون أن يكون القادم أفضل لي وللفريق".

أخبار متعلقة
في ظهور عاشور الأول.. التعادل يحكم دربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة صاعقة في الإسكندرية.. المحلة يحرج سموحة في مباراة توقفات الفيديو الطويلة غزل المحلة يكشف عبر في الجول افتقاد مدربه أمام سموحة أندية الدوري – سموحة.. الموج الأزرق

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس 2 "لم أدخل حتى الآن بنسبة 100% مع الفريق. أتواجد هنا منذ أسبوع واحد فقط إلى جانب التعرض لإصابة جعلتني أغيب 3 أيام عن التدريبات".

وتابع "الإصابات تضرب الفريق وأهم ما في المباراة الخروج بلا إصابات".

وأكمل حديثه قائلا: "خرجنا بما نريد أمام الاتحاد السكندري. فريق قوي والنتيجة عادلة".

وأتم "مباراة بعد مباراة وسنظهر بشكل أفضل".

تقدّم حسام حسن لـ سموحة، قبل أن يدرك رزاق سيسيه التعادل للاتحاد سريعا في الشوط الأول.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من فوز على بيراميدز وتعادل مع سموحة، ويتواجد في المركز الرابع مؤقتا.

وشهدت المباراة الظهور الأول لـ حسام عاشور مع الاتحاد السكندري بعد الانضمام إليه مطلع الموسم في صفقة انتقال حر.

لتكون هذه المباراة هي الأولى على الإطلاق التي يظهر فيها قائد الأهلي السابق بقميص آخر غير قميص الأهلي طوال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية.

في المقابل، ظهر علي غزال أساسيا مع سموحة بعد انضمامه إليه مطلع الموسم عقب مسيرة احترافية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وحافظ حسام حسن المدير الفني للاتحاد على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره أحمد سامي، إذ فاز مرتين وتعادل مرة في 3 مواجهات.

في الدوري علي غزال سموحة الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيفا يُعين أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة 8 دقيقة | مصر
علي غزال بعد مباراته الأولى مع سموحة: حققنا ما نريد.. والأهم الخروج بلا إصابات 27 دقيقة | مصر
مؤتمر مورينيو: أشعر بالأسف للفوز على أصدقائي.. وتمينت لو ظهر فاردي مبكرا 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الأهلي (0) (0) غزل المحلة.. تغيير اضطراري للضيوف 38 دقيقة | الدوري المصري
في ظهور عاشور الأول.. التعادل يحكم دربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة 47 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف الخطوة الرسمية الأولى من اتحاد الكرة بعد أزمة منتخب الشباب 52 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي - جيرالدو وديانج أساسيان.. ومحمد شريف يقود الهجوم ضد المحلة ساعة | مصر
دونجا: المشاركة كقلب دفاع؟ جاهز لخدمة الإسماعيلي في أي مركز ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية
قد ينال إعجابك