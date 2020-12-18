انتهت في الدوري - الأهلي (3) (0) غزل المحلة.. انتصار للمارد الأحمر

يستقبل الأهلي نظيره غزل المحلة على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.90 دخول ياسر إبراهيم وأكرم توفيق بدلا من أيمن أشرف وحمدي فتحي

ق.83 دخول أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام بدلا من محمد هاني ومحمد شريف

ق.80 جووول شريف يسجل الثالث للأهلي بعد خروج خاطئ جديد من البشبيشي وتمريرة من أفشة

ق.69 جووول كهربا يسجل الثاني للأهلي بعد عرضية صلاح محسن التي سددها شريف على العارضة، قبل أن يتابعها كهربا في المرمى الخالي

ق.65 دخول معتز محب بدلا من أحمد الشيخ، وخروج خالد رسلان ودخول خالد كسّاب

ق.62 مطالبة شريف بركلة جزاء بعد تسديدة اصطدمت في محمد فتح الله

ق.60 دخول صلاح محسن بدلا من جيرالدو في التغيير الأول للأهلي

ق.53 تغييران للمحلة بدخول يحيى حامد وهشام عادل بدلا من أحمد عادل وعبده يحيى

ق.51 الأهلي كاد أن يسجل الثاني مباشرة! كهربا يتلقى تمريرة رائعة من أفشة ويسدد لكن البشبيشي يتألق، ثم يحاول شريف متابعتها، لكنها تمر أعلى العارضة

ق.49 جووول محمد شريف يسجل الأول بعد خروج خاطئ من البشبيشي، ليراوغ مهاجم إنبي السابق ويسجل في المرمى الخالي

ق.48 جرأة هجومية مبكرة من غزل المحلة! عبده يحيى يخترق من الجهة اليسرى لكن هاني يتدخّل في اللحظة المناسبة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 ظهور جديد للغزل! إسلام فؤاد يستلم داخل منطقة الجزاء ويلتف ويسدد، لكن الشناوي يتصدى إلى الركنية

ق.40 تسديدة من أفشة لكن البشبيشي يتصدى ثم يتصدى لمتابعة شريف

ق.39 فرصة محققة للأهلي. علي معلول يرسل عرضية لـ كهربا داخل الـ 6 ياردة، لكنها تمر دون أن يلمسها أحد

ق.37 البشبيشي يتألق أمام تسديدة كهربا بعيدة المدى

ق.33 عرضية رائعة من معلول، لكن رأسية جيرالدو تمر بجوار القائم

ق.32 تسديدة من خالد رسلان في ظهور هجومي نادر للغزل، لكنها تمر بعيدة عن مرمى الشناوي

ق.17 تغيير اضطراري لغزل المحلة. خروج فتحي مبروك للإصابة ودخول جلال العقدة

ق.10 كهربا يهدر فرصة مؤكدة بعد تمريرة شريف، لكن تسديدته تمر بجوار القائم بعد انفراده بالمرمى

ق.3 فرصة أولى للأهلي بعد بينية كهربا نحو شريف، لكن البشبيشي يخرج مبكرا ويمسك الكرة

بداية المباراة

بداية المباراة خلال دقائق

إصابة عمرو السولية خلال الإحماء في قصبة القدم، ودخول حمدي فتحي في التشكيل الأساسي بدلا منه