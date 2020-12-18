في ظهور عاشور الأول.. التعادل يحكم دربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

تعادل الاتحاد أمام ضيفه سموحة بهدف لكل طرف في استاد الإسكندرية، بالجولة الثانية من الدوري المصري.

تقدّم حسام حسن لـ سموحة، قبل أن يدرك رزاق سيسيه التعادل للاتحاد سريعا في الشوط الأول.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 4 نقاط من فوز على بيراميدز وتعادل مع سموحة، ويتواجد في المركز الرابع مؤقتا.

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فيما حصد سموحة نقطته الثانية من مباراتين بعد تعادله في الجولة الأولى أمام غزل المحلة، ليتواجد في المركز العاشر.

وشهدت المباراة الظهور الأول لـ حسام عاشور مع الاتحاد السكندري بعد الانضمام إليه مطلع الموسم في صفقة انتقال حر.

لتكون هذه المباراة هي الأولى على الإطلاق التي يظهر فيها قائد الأهلي السابق بقميص آخر غير قميص الأهلي طوال مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية.

في المقابل، ظهر علي غزال أساسيا مع سموحة بعد انضمامه إليه مطلع الموسم عقب مسيرة احترافية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وحافظ حسام حسن المدير الفني للاتحاد على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره أحمد سامي، إذ فاز مرتين وتعادل مرة في 3 مواجهات.

الشوط الأول جاء مثيرا للغاية، وكاد حسام حسن أن يتقدّم لـ سموحة بعد مرور 10 ثوانٍ فقط، لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

هجمات سموحة تواصلت، فأهدر عبد الكبير الوادي هدفا مؤكدا في الدقيقة 14 بعد أن مرت تسديته بجوار القائم.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 30 عندما تقدّم حسام حسن لـ سموحة من هجمة مرتدة رائعة قادها رفيق كابو، وترجمها هداف سموحة في شباك زعيم الثغر.

لكن التعادل لم يتأخر، فقد احتاج الاتحاد إلى 4 دقائق فقط ليسجل بواسطة سيسيه بعد عمل جماعي مميز مع خالد قمر وعمار حمدي الذي صنع الهدف.

في الشوط الثاني سنحت فرصة خطف الانتصار لـ سموحة بواسطة الوادي الذي اصطدمت تسديدته في العارضة بغرابة بالدقيقة 52.

قبل أن تشهد الدقيقة 84 ظهور حسام عاشور الأول بدخوله بديلا لـ خالد قمر.

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