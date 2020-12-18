دونجا: المشاركة كقلب دفاع؟ جاهز لخدمة الإسماعيلي في أي مركز

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 18:21

كتب : ياسر الشريف

فابريسي لوامبا - دونجا - الإسماعيلي - الرجاء

لا يجد محمود دونجا أي مشكلة في مشاركته كقلب دفاع مع فريقه الإسماعيلي.

وقال دونجا: "المشاركة كقلب دفاع؟ لا توجد أي أزمة في ذلك".

وأوضح في تصريحاته مع الصحفيين "أتطلع لخدمة الإسماعيلي في أي مركز يحتاجني، ودائما ما أكون تحت أمر الجهاز الفني".

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وأضاف "أود التقدم باعتذار لجماهير الإسماعيلي التي نقدر مدى حزنها على التعادل أمام الإنتاج".

وشدد "نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج والعودة تدريجيا إلى مكانتنا الطبيعية والمنافسة على المربع الذهبي".

وأشار "لدينا هدف واضح وصريح وهو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضعها في جميع المسابقات".

وتعادل الإسماعيلي في لقاء مثير وممتع أمام الإنتاج الحربي بثلاثية لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري، بعدما تعادل بلا أهداف في الجولة الأولى أمام المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

في الدوري الإسماعيلي دونجا
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