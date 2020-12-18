إيقاف وتغريم إنسيني بعد طرده أمام إنتر

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

لورنزو إنسيني - نابولي

عُوقب لورينزو إنسيني قائد نابولي بالإيقاف لمباراة واحدة وتغريمه عقب تلقيه بطاقة حمراء مباشرة أمام إنتر في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

إنسيني اعترض على قرار الحكم دافيدي ماسا باحتساب ركلة جزاء على زميله دافيد أوسبينا فتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

وقررت لجنة الانضباط الإيطالية إيقاف اللاعب لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف يورو.

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وسيغيب إنسيني عن مواجهة لاتسيو في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لتقارير إيطالية فإن إنسيني اعتذر للحكم عقب نهاية اللقاء، لكن هذا لم يمنع إيقافه وتغريمه.

القائد البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 15 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

وكان جينارو جاتوزو المدير الفني للبارتينوبي قد أبدى اعتراضه غاضبا على طرد قائده قائلا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "لا يمكنك طرد لاعب خاصة إذا كان قائدا، لأنه قال للحكم أغُرب عن وجهي عقب احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وأردف "في إنجلترا وأسكتلندا يقولون تلك الجملة طيلة الوقت ولا يحدث شيء، فقط في إيطاليا يتعرض اللاعبين للطرد لمثل تلك الحالات".

وأكمل "عندما كنت لاعبا، كانت هناك رياضة، الحكم لابد أن يكون لديه الحس ويتفهم ذلك عقب ركلة جزاء مشكوك فيها، اللاعب قد يقول له ذلك ويتظاهر الحكم بعدم سماع ذلك، لا يمكنك أن تترك فريقا بـ 10 لاعبين لمثل ذلك الموقف".

وأتم "حتى أنه لم يقل ذلك في وجهه بطريقة حادة".

إنسيني نابولي في إيطاليا
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