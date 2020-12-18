فليك عن جائزة أفضل مدرب: كلوب استحقها.. لدينا روح رياضية ولكن

رغم شعوره ببعض الإحباط ولكن حرص الألماني هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ على تهنئة يورجن كلوب بعد حصول الأخير على جائزة أفضل مدرب في العالم.

كلوب توج بجائزة "ذا بيست" كأفضل مدرب في العالم عن عام 2020، متفوقا على فليك الذي توج بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك: "لدينا روح رياضية، وكلوب استحق الجائزة هو وطاقمه التدريبي، تماما كما استحق لاعبونا جوائزهم".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ناديه "بالطبع شعرنا ببعض الإحباط بالأمس، ولكن كل ذلك زال الآن".

وتابع "سعيد للغاية بتتويج ليفاندوفسكي ومانويل نوير. جميعنا سعداء من أجلهما لأنهم يستحقان ذلك".

وأتم "نُفكر الآن في أهداف جديدة بالنسبة لنا".

وتفوّق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي على الثنائي الأسطوري: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2020. (طالع التفاصيل)

كما حصد مانويل نوير جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.