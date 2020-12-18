ميجان رابينو تنتقد تواجدها في التشكيل المثالي لـ فيفا

انتقدت الأمريكية ميجان رابينو لاعبة أو إل ريجن، اختيارها في التشكيل المثالي للاعبات كرة القدم في عام 2020.

حفل "ذا بيست" الذي ينظمه الاتحاد الدولي "فيفا" كشف مساء أمس الخميس عن ظهور اسم رابينو في التشكيل المثالي الذي تختاره لاعبات كرة القدم حول العالم.

وعلّقت رابينو على ذلك عبر حسابها في تويتر: "تشرفت باختياري من قبل زميلاتي حول العالم في التشكيل المثالي لـ فيفا، لكن في الوقت نفسه، فإني فوجئت بكوني مؤهلة لهذا الاختيار مع العلم أنني لم ألعب منذ مارس، ونحن على وشك الوصول لعام 2021".

وأضافت: "نمتلك العديد من اللاعبات المذهلات حول العالم ويجب علينا أن نقوم بما نستطيع لنعرفهم. حقيقة اختياري في التشكيل تسلط الضوء على ضرورة الاستثمار في كرة القدم النسائية لنعطي المزيد من الفتيات فرصة الظهور عبر التلفاز محليا ودوليا أثناء لعبهن مع فرقهن ومنتخباتهن".

So much to be thankful for this year, and so much work still to be done. 🙏❤️ https://t.co/LtwTv8S0Jv pic.twitter.com/Kz8LettjXI — Megan Rapinoe (@mPinoe) December 17, 2020

وتابعت: "مستقبلنا لعبتنا مضيء، نمتلك إمكانيات غير محدودة، ويجب أن ندعم الكرة النسائية من كل الجوانب".

وشددت: "مجددا، أؤكد على تشرفي وشعوري بالإطراء لوجودي في هذا التشكيل، وأتمنى التواجد فيه مجددا عام 2021".

وأتمت: "أقدم التهنئة لكل السيدات الرائعات اللاتي دخلن التشكيل".

وكانت رابينو (35 عاما) قد حصدت جائزة أفضل لاعبة في العالم عام 2019 بعد قيادتها الولايات المتحدة للفوز بمونديال السيدات.