إنبي يحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب المقاصة

بهدف وحيد نجح فريق إنبي فوزه الأول بالدوري المصري الممتاز على حساب مصر للمقاصة في الجولة الثانية من المسابقة، اليوم الجمعة.

سجل هدف اللقاء الوحيد كريم طارق جناح الفريق البترولي في الشوط الأول.

وجاء الهدف في الدقيقة 11 بعد جُملة بين علي فوزي إلى كريم فؤاد الذي أرسل كرة عرضية متميزة إلى كريم طارق داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف المباراة الوحيدة.

وأضاف إنبي هدفا ثانيا في الدقيقة 14 بعد تسلل احتسب على دينوبيتر جودي مهاجم الفريق.

وكاد هشام عادل لاعب إنبي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد كرة ثابتة لكنها مرت بسلام بجانب المرمى.

واستمر الهدوء على أحداث الشوط الثاني لفترة طويلة انحصر خلالها اللعب في وسط الملعب دون خطورة واضحة.

وأنقذ محمود جاد حارس إنبي فرصة خطيرة في الدقيقة 81، بعد انطلاق وتسديدة من عبد الرحمن عامر، تصدى لها جاد وأبعدها رامي صبري مدافع إنبي إلى ركنية.

وارتفع رصيد إنبي من النقاط إلى 3 نقاط بعد جولتين، في حين أن المقاصة تذيل جدول الترتيب إذ خسر في الجولة الأولى أيضا من الأهلي.