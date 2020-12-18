منتخب الشباب يعلن تشكيل مباراة تونس "بانتظار الموافقة الرسمية على خوض اللقاء"

أعلن منتخب مصر للشباب، تشكيله لمواجهة تونس في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، انتظارا لوصول الموافقة الرسمية من اللجنة الطبية للبطولة على خوض البطولة.

التشكيل شهد تواجد أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك كأساسي، فيما يقود زياد فرج مهاجم المصري اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب الشباب كالتالي:

حارس: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

الوسط: العربي بدر – أحمد نبيل "كوكا" - رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرج - يوسف حسن - أحمد شريف.

القصة كاملة

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح أمس الخميس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.