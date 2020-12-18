انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0) - (1) إنبي

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وإنبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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د.81 انطلاقة رائعة من عبد الرحمن عامر وتسديدة لكن محمود جاد يتصدى ورامي صبري مدافع إنبي يحولها إلى ركنية.

د.60 ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني ولا زال إنبي محافظا على تقدمه بهدف مقابل لاشئ على حساب مصر للمقاصة.

د.50 رأسية خطيرة بعد كرة ثابتة لإنبي من هشام عادل تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.30 تبديل أول لمصر للمقاصة بإشراك حسني فتحي بدلا من أحمد مودي

د.14 هدف ملغي لإنبي بعد تسلل احتسب على دينوبيتر جودي

د.11 جووول الأول من كريم طارق لصالح إنبي، جُملة جميلة من علي فوزي إلى كريم فؤاد تصل إلى كريم طارق داخل المنطقة بطريقة رائعة ليسجل الهدف الأول.

بداية المباراة

في الدوري مصر للمقاصة إنبي
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