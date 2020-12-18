توتوسبورت: إنتر يجهز قائمة بمدافعين تنتهي عقودهم في الصيف.. من بينهم بواتينج وموستافي

جهز نادي إنتر ميلان قائمة قصيرة من أجل ضم مدافع في نهاية الموسم الجاري مجانا، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن إنتر لديه ضمن قائمته الثنائي شكودران موستافي لاعب أرسنال وجيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ.

وألمحت الصحيفة إلى أن واحد من الثنائي بواتينج وموستافي قد ينضم إلى إنتر في الموسم المقبل مجانا.

واستقبل إنتر ميلان 15 هدفا في 12 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ما دفع بيبي ماروتا مدير النادي للاتجاه إلى تعزيز خط الدفاع بجانب مراعاة موقف النادي ماديا.

ولهذا السبب سيتجه إنتر إلى ضم مدافع ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

ومن ضمن الخيارات التي حددها إنتر، هو نيكولا ماكسيموفيتش لاعب نابولي، الذي لطالما كان هدفا لإنتر لفترة طويلة ومن غير المتوقع أن يجدد تعاقده مع فريقه الحالي، كما يتواجد اسم فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد وأليسا مادي مدافع ريال بيتيتس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الوضع المالي في إنتر فعقود جميع اللاعبين في القائمة تنتهي في شهر يونيو الماضي، وقد يتجه النادي لضم لاعب واحد فقط منهم لاحتياجات الفريق.