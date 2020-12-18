اتحاد الكرة لـ في الجول: انفراجة بموقف الشباب لخوض مباراة تونس.. بانتظار موافقة رسمية

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الاتحاد أجرى مسحة للاعبين المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" وأظهرت سلبية اثنين منهم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العطار قائلا: "آجرينا مسحة للمصابين بـ كورونا، وأظهرت سلبية لاعبين منهم، هما محمود صابر وأحمد نبيل، ما يعني توفر 16 لاعبا لمباراة تونس وإمكانية خوض اللقا".

واستدرك "المشكلة إن المسحة كانت خارج الإطار الرسمي ونحاول حاليا الحصول على الموافقة لإدراج الثنائي في القائمة وخوض المباراة".

وأكمل "نعقد اتصالات مع كاف ومسؤولي اتحاد شمال إفريقيا لاعتماد نتيجة المسحات من كاف واللجنة الطبية واللجنة المنظمة للبطولة".

وتابع "متفائلون خيرا، ولدينا أمل كبير في الحصول على الموافقة وسنكمل قائمة المنتخب لخوض لقاء تونس".

في حالة اعتماد نتيجة المسحة سيتوافر 16 لاعبا لمواجهة تونس وإمكانية خوض اللقاء اليوم الجمعة في الثالثة عصرا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا.

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح أمس الخميس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.