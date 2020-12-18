مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: عبد الرحمن مجدي وعماد حمدي يخضعان لأشعة لتحديد حجم الإصابة

قال مصدر في الجهاز الطبي بالإسماعيلي إن الثنائي عبد الرحمن مجدي جناح الفريق وعماد حمدي لاعب الارتكاز سيخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الدراويش، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "يخضع الثنائي عبد الرحمن مجدي عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي ثنائي الإسماعيلي لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الإنتاج الحربي".

وواصل "أحمد مصطفى وأحمد أيمن ثنائي الفريق أكمل برنامجه التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة، وسيشارك في تدريبات الفريق لمواجهة الجونة طبقا لرؤية الجهاز الفني".

وتعرض عماد حمدي للإصابة في شظية الكاحل فيما تعرض عبد الرحمن مجدي لكدمة خلال مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري بالجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وحصد الإسماعيلي نقطتين من أول جولتين في الدوري المصري، بعد أن كان قد تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا ثم تعادل مع الإنتاج.