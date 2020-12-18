حوار – عامر عامر: اللعب لـ الأهلي أمنية حياتي.. وهكذا تعثر انتقالي إلى الإسماعيلي

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 13:18

كتب : FilGoal

عامر عامر يحصل على الكرة قبل وصول جريندو

تحدث عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا عن أمنية حياته باللعب في الأهلي، وعن قصة تعثر انتقاله إلى الإسماعيلي.

عامر عامر انتقل هذا الصيف من الإنتاج الحربي إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال عامر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "جددت تعاقدي مع الإنتاج الحربي ليكون خروجي من الفريق من خلالهم، وذلك شكرا مني لهم على السنوات التي أمضيتها معهم".

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وأضاف "الأهلي كان يريد ضمي وقتها لكن الأمر لم يرتق لعرض رسمي بعد الإصابة التي تعرضع لها أثناء التواجد مع منتخب مصر".

عامر أوضح "أصبت رفقة منتخب مصر بقطع في الرباط الداخلي للركبة بثاني أيام تدريبي معهم. كرة تصديت لها مرتين وفي الثالثة انزلقت قدمي بسبب الأرضية المبتلة وتعرضت للإصابة".

وأكمل "أثناء الإصابة كان أحمد يحيى حارس الإنتاج الحالي وزميلي وقتها هو أكثر المساندين لي. ثلاثة أشهر ونصف لم يتخل عني، بجانب أسرتي وزملائي طبعا".

وعن فشل انتقاله إلى الإسماعيلي، وتحوله إلى سيراميكا كليوباترا، قال عامر: "كنت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الإسماعيلي واتفقت معهم على كل شيء بالفعل، لكن أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج عطل الصفقة".

وتابع "قلت لهم اصبروا وسأحل المشكلة ثم أتواصل معكم للتوقيع، لكنني علمت أنهم جاءوا إلى مصر دون علمي وفي هذا اليوم لم أكن متواجدا في النادي. ومن هنا تعثرت الصفقة".

عامر استمر "حتى اليوم الأخير من الانتقالات كنت لاعبا في الإنتاج الحربي وأستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ذهبت إلى خالد مهدي المشرف على الكرة لطلب مستحقات متأخرة لي فقال لي لا أنت سترحل إلى سيراميكا. قلت له أنتم رفضتم العرض، قال لا وافقنا الآن وستوقع اليوم. انتقلت إلى سيراميكا في آخر ساعتين بسوق الانتقالات".

وأتم "أمنية حياتي هي التواجد في الأهلي. الزمالك فريق كبير جدا طبعا أيضا وتشرفت بالتفاوض معهم في 2006، لكن أمنيتي التواجد داخل الأهلي وسأعمل على ذلك أملا في تحقيق طموحي حتى نهاية مسيرتي".

وشارك عامر عامر في فوز سيراميكا كليوباترا على فريقي الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، ضمن أول جولتين من مسابقة الدوري.

في الدوري الأهلي الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا عامر عامر
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