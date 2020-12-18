غزل المحلة لـ في الجول: الفوز على الأهلي حق مشروع.. وملعبنا الأكثر أمانا في مصر

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 11:25

كتب : أحمد شاكر

غزل المحلة

كشف حسام عزو المشرف العام على كرة القدم في غزل المحلة، بأن خالد عيد مدرب الفريق سيستمر في الغياب أمام الأهلي بسبب حالته الصحية.

الأهلي يلاقي غزل المحلة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال حسام عزو في تصريحات لـFilGoal.com: "طارق غيدة المدرب العام سيقود غزل المحلة أمام الأهلي، فيما سيكون خالد عيد معنا عبر الهاتف بسبب حالته الصحية كونه في فترة نقاهة".

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وأضاف "سيكون هناك مسحة جديدة لـ خالد عيد عقب مباراة الأهلي، ونتمنى أن تكون حالته قد تحسنت ويعود لنا سريعا".

حسام عزو تحدث أيضا عن مباراة الأهلي، فقال "الفوز على الأهلي حق مشروع لنا، واللاعبون لديهم الحافز لتحقيق ذلك".

وواصل "ظهرنا بشكل جيد أمام سموحة في الشوط الثاني، وهذا مستوانا الحقيقي. الأهلي فريق كبير وقوي، ولكننا نتمنى الفوز عليهم".

المشرف على الكرة أكمل "لاعبونا رجال ومستوانا جيد، ولن نقل عمما ظهر عليه سيراميكا والبنك الأهلي".

واستمر "تدعيمات الفريق كلها كانت بتوجيهات من خالد عيد وليست من تلقاء أنفسنا".

عزو أكمل "لدينا لائحة مالية جيدة، وباذن الله إذا فزنا سنرى قصة المكافآت الإضافية مع مجلس الإدارة".

وعن اللعب في القاهرة، قال عزو "كل المباريات بدون جمهور، لذلك فلا فارق بين مكان المباريات".

وأتبع "ميزة اللعب على أرضنا هو اعتياد اللاعبين على ملعبنا فقط. مباريات غزل المحلة أمام الأهلي والزمالك سيكون على ملعبنا".

عزو استرسل "الأمن كان له اشتراطات أمنية وبالفعل جهزنا كل ذلك، ومواجهة الأهلي المقبلة بالدور الثاني ستكون على ملعبنا".

وأتم "أريد أن أقول شيئا واحدا. ملعب المحلة هو أكثر ملعب مؤمن في مصر، وذلك لأنه ببساطة داخل أسوار الشركة، ولتصل إلى الملعب يجب أن تمر على أكثر من بوابة".

غزل المحلة عاد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم بعد غياب 5 سنوات، فيما تعادل الفريق في الجولة الأولى مع سموحة بهدف لكل فريق.

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