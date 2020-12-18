تشكيل الأهلي المتوقع – صلاح محسن يقود الهجوم أمام غزل المحلة

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 11:02

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - المقاصة

ربما يقود صلاح محسن هجوم الأهلي لأول مرة بعد عودته من الإعارة، أمام غزل المحلة.

استقر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

موسيماني استقر على البدء بـ بدر بانون كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف.

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من جهة أخرى، سيستمر كهربا في التشكيل الأساسي رفقة أفشة، فيما سيكون ثالثهما هو محمد شريف، على أن يبدأ صلاح محسن كمهاجم صريح.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

أمامهما: محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف.

الهجوم: صلاح محسن.

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